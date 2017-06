Sin ultimátum, de EU para definir acuerdo azucarero: Guajardo

De no lograrse un acuerdo, de aquí al lunes que se termina el plazo, se analizarán los pasos a seguir

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUN/2017).- Estados Unidos no presentó un ultimátum a México en las negociaciones del acuerdo para comercializar azúcar mexicana en dicho país, aseveró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal.

Durante el evento ABA Antitrust in The Americas, el funcionario dijo que de no lograrse un acuerdo, de aquí al lunes que se termina el plazo, se analizarán los pasos a seguir.

Por ahora se tienen dos días hábiles para alcanzar un acuerdo para definir las condiciones de calidad en que podrá entrar el azúcar mexicana para evitar el pago de aranceles.

"Quiero decir que no ha habido ultimátum en la conversación, nunca he tenido ultimátum, exploramos las soluciones y tenemos que tomar un acuerdo que considere todos los elementos de interés", dijo.

Lo anterior, porque hace unos días un periódico británico aseguró que el representante comercial de estados unidos, Wilburt Ross había dado un ultimátum a México, en dicho tema.

Guajardo Villarreal expuso que "está negociando impedir que se cierre el mercado estadounidense. Si no lo logro, analizaremos las condiciones del mercado y los instrumentos que existen para enfrentar la situación".