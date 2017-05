Si vas a pedir un préstamo, te decimos cómo hacerlo

Tener un buen historial crediticio es primordial al momento de buscar un préstamo

CIUDAD DE MÉXICO (26/MAY/2017).- Tener un buen historial crediticio es una puerta de entrada abierta para que puedas conseguir un crédito a una buena tasa en alguna institución financiera, porque este registro le dirá a las instituciones bancarias que eres un buen pagador.

La clave para tener un buen historial no es ningún secreto: simplemente necesitas pagar a tiempo los créditos que tengas contratados.

Esto se quedará registrado en el Buró de Crédito, una institución privada que recibe los reportes crediticios de todas aquellas instituciones facultadas para otorgar un crédito, bancos, tiendas departamentales, etcétera.

Pero, ¿qué pasa si no tienes historial?

"En algún momento quizá necesites un préstamo más grande, ya sea para cubrir alguna emergencia o gastos inesperados; o bien para conseguir el financiamiento de una casa. Las instituciones crediticias se basarán en los datos que cualquiera de las empresas de buró de crédito les muestren sobre tu historial para saber si te prestan más dinero o no", explica ComparaGuru.com. Además del Buró existe el Círculo de Crédito, donde también se quedan registrados los créditos.

Cuando las instituciones a las que les quieras pedir prestado dinero vayan a evaluarte, van a requerir tu historial y se lo solicitarán al Buró. El problema será que hasta ahora, eres un desconocido para cualquier institución bancaria porque no saben si sueles pagar a tiempo o no. Si no tienes historial o si tienes uno malo, te hará ante las instituciones financieras, un sujeto de más riesgo, por lo que hay de dos: o te van a prestar a tasas de interés muy altas o no te van a prestar.

Aquí te dejamos cuatro acciones que te llevarán a que, si no lo tienes, construyas un gran historial crediticio desde el principio.

Pagar a tiempo la luz

En general, pagar tus servicios puede ayudarte a que te presten dinero más fácilmente.

"Está demostrado que quienes pagan a tiempo sus servicios básicos también pagan a tiempo sus créditos", explica Nerea Arcarazo, directora general de Destácame en México, una startup que bajo esta premisa construyó una plataforma que busca ayudarle a las personas a demostrarle a las instituciones financieras que son buenos pagadores. Lo que esta plataforma te ayuda a hacer es un historial de crédito "alternativo" con el que podrás demostrar que eres un buen pagador con base en el pago de tus servicios básicos.

Plataformas de préstamos persona a persona como Kubo Financiero, Prestadero o Kueski, ya reconocen este historial alternativo y lo consideran al evaluarte y ver si eres acreedor de un préstamo o no y a qué tasa.

"Hay millones de mexicanos que son invisibles al sistema financiero porque no hay información sobre ellos y no tienen historial en el Buró, así que lo que hacemos es crear un historial de cómo pagan sus servicios básicos y que esto les pueda ayudar de cara a solicitar un préstamo", explica Nerea.

En general, si los servicios están a tu nombre, aparecerán en el Buró. Si no, en este caso puedes recurrir a Destácame, ya que te ayuda a hacer historial sin la necesidad de que estén a tu nombre.

Acepta la tarjeta de crédito que te ofrecen en el banco en el que tienes tu nómina

Precisamente, para el banco en el que tienes tu tarjeta de débito de nómina ya no eres un total desconocido y muchas veces te preautoriza una tarjeta de crédito básica. Tómala y si no la necesitas realmente y solo lo haces para empezar este historial, domicilia todos tus servicios y págalos a través de este plástico. Si no te la han ofrecido, ve a tu banco y pregunta si es posible que te den una, seguramente será mucho más sencillo que en cualquier otra institución.

Opta por una tarjeta departamental

En algunas ocasiones, es más sencillo obtener un plástico de este tipo a cualquiera en un banco. Incluso a veces son esas mismas empresas las que te buscan para ofrecerte el producto.

Revisa tu historial

¿Cómo? ¡Pero si todavía no tienes! Por desgracia existe el robo de datos y de identidad, y esto podría estar pasándote a ti sin que te des cuenta. Por eso es recomendable que revises si estás registrado en el Buró, porque alguien pudo haber pedido un préstamo a tu nombre y tú ni siquiera estar enterado.