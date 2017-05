Tecnoradio no paga y bloquea frecuencias de radio

Por la falta del pago de la licitación, deja un hueco de 795.3 millones de pesos, según el IFT

CIUDAD DE MÉXICO (24/MAY/2017).- Tecnoradio no pagó los aproximadamente 288 millones de pesos por 37 frecuencias de radio, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El lunes fue el último día que tuvieron los 65 participantes de la licitación de frecuencias de radio en AM y FM que llevó a cabo el regulador.

"Se registraron pagos por concepto de contraprestación por un monto de 783.6 millones de pesos, del que 677.5 millones de pesos corresponden a 95 frecuencias de FM y 106.1 millones de pesos a 27 frecuencias de AM", precisó el instituto en un comunicado.

El proceso de licitación de radio dejó un hueco recaudatorio importante en el erario respecto a las expectativas que se generaron.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que las 178 frecuencias de radio que se concursaron iban a generar una recaudación de casi mil 579 millones de pesos, aunque sólo se captaron 783.6 millones.

Quiere decir que del universo de recursos proyectados sólo se concretaron 49.6%, mientras que el restante 50.4%, equivalente a 795.3 millones de pesos, se explican por las estaciones que no fueron pagadas.

Una tercera parte de estas frecuencias en las que no se aportó un sólo peso para el pago de la contraprestación tiene como responsable a Tecnoradio.

La información del IFT detalla que la empresa no pagó 288 millones de pesos por 37 frecuencias de radio, siendo el participante con mayor incumplimiento en este proceso de licitación.

Alguna de las estaciones por las que concursó la empresa sólo requería una contribución de 17 mil pesos, como es el caso de la localidad de Tamiahua, en Veracruz; o de 19 mil pesos, en Sabancuy, Campeche; sin embargo, se incumplió con el pago.

La segunda frecuencia más alta de todo el proceso de licitación fue la de Playa del Carmen, Quintana Roo, por 55 millones 700 mil, por la cual Tecnoradio apostó, pero tampoco destinó los recursos para hacerla suya.

El IFT detalló este lunes que en 56 frecuencias no se tiene el registro del pago de la contraprestación por parte del participante ganador, aunque destacó que en 25 de ellas se recibió manifestación de al menos un concursante con una postura válida subsecuente por continuar en el proceso.

"En términos de las bases de licitación correspondientes, las frecuencias en las que no se registró el pago de la contraprestación podrán asignarse a los participantes que hayan manifestado interés en continuar en el proceso con las subsecuentes posturas válidas más altas".

Al respecto, 25 frecuencias, por las que no se pagó contraprestación, siguen interesando a participantes de la licitación. Sin embargo, 31 frecuencias no podrán ser asignadas en este momento, "pero podrán incluirse en la próxima licitación de frecuencias de radio [Licitación No. IFT-8], cuyo proceso de opinión pública se prevé dé inicio en diciembre de este año", explicó el IFT.

Por otra parte, Escápate al Paraíso, otro nuevo entrante en la licitación de frecuencias de radio, pagó por las 14 frecuencias en AM en las que avanzó hasta esta etapa del proceso.