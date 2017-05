Miel en polvo, endulzante nutritivo al alcance de todos

Según el promotor de la empresa Santa Colmena, es una alternativa saludable para preparar alimentos

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- A diferencia del azúcar y otros endulzantes artificiales, la miel es la única que te aporta diferentes tipos de nutrimentos esenciales para el crecimiento del cuerpo y la absorción de la proteína en los músculos.

Por lo que el tapatío Luis Valentino Ramírez Cortés, promotor de la empresa Santa Colmena, trabaja desde hace cinco años en la deshidratación de este producto para llevarlo a la comercialización en forma de polvo, con el objetivo de brindar a las personas y a diferentes industrias del sector alimenticio, una alternativa para la preparación de alimentos con altos niveles nutrimentales.

“Está pensado para las mamás que se preocupan por sus hijos, que desayunen algo nutritivo, o hasta para que se lo lleven en la lonchera y se lo puedan comer directamente como un energético. O para el deportista que se hace el licuado en la mañana o el café, poniéndole este producto ya tiene una fuente de nutrición importante para su día”.

Pero también, Santa Colmena les lleva ventaja a varios endulzantes artificiales en el tema de la repostería, debido a que estos no se han podido usar muy bien porque no tienen las propiedades y las características necesarias para que el pan esponje, asegura Ramírez Cortés, quien resalta que “con la miel en polvo si puedes hacer eso”.

Aunado al tema de las vitaminas y minerales como la B1, B2, riboflavina y el ácido ascórbico que aporta el consumo de la miel, está el tema de los bajos niveles de calorías. Cada porción de dos gramos de miel en polvo contiene ocho calorías, mientras que en el mismo volumen, el azúcar puede llegar hasta las 32 calorías.

“No significa que nosotros se los agreguemos (los nutrientes) al endulzante, ya vienen en la miel de abeja natural, que está científicamente comprobado que tenemos estas vitaminas. Al momento de deshidratarlo el producto sigue conservando esas propiedades”.

ACCESIBLE

Presentaciones de la miel en polvo

• Cajas con 50 sobres de dos gramos

• Bolsas de 300 gramos

• Bolsas de un kilo

• Sacos de 25 kilos

Buscan llegar a todo el país

Abeja Reina es la empresa familiar que desde hace 30 años trabaja con la miel, pero fue el tapatío Luis quien ideó la manera de insertar el producto en diferentes puntos de venta, a través de esta presentación y bajo la denominación Santa Colmena.

“El tema de la miel es que no es muy accesible para todos los lugares. La miel en las cafeterías ya no estaba, era muy difícil encontrar la miel en los restaurantes; creo que era el tema más que nada de la accesibilidad y nos bombardearon otros endulzantes más económicos y artificiales. Para mí, la miel debería de estar en todos los lugares por los beneficios que tiene, pero no está al alcance de todas la personas ni en la forma de usarlos”.

De acuerdo con Luis Valentino, en el proceso de deshidratación de la miel se pierde alrededor de 25% del producto, por lo que para cada kilo del polvo, se necesitan entre kilo y medio y dos kilos de miel.

“Estamos con una producción de tres toneladas mensuales que es la que estamos vendiendo, estamos transformando alrededor de cuatro toneladas de miel para el producto ya con nuestra demanda actual, esperamos que aumente con el tema de entrar a las cadenas comerciales”.

Tras una inversión inicial de 500 mil pesos, que sirvió para el desarrollo del proceso de deshidratación de la miel, Luis Valentino espera, en una primera ronda, levantar una inversión de un millón y medio de pesos para comenzar comercializar el producto a nivel nacional.

PARA SABER

Ciudades donde se comercializa Santa Colmena

• Guadalajara

• México

• Monterrey

• Guanajuato

• Colima

• Playa del Carmen

• Los Cabos

• Culiacán

• Mazatlán

• San Luis Potosí

• Puebla

• Querétaro