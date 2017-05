Consolidarán presencia de aguacate jalisciense

Buscan exportar a los mercados que mejor paguen y no concentrarse sólo en EU

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Estados Unidos (EU), buscarán reabrir el mercado para el aguacate de Jalisco. Sin embargo, para no depender completamente del mercado estadounidense pretenden que se consolide su comercialización en otros países.

De acuerdo con Héctor Padilla Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), no existen problemas para la venta del aguacate jalisciense en otras partes del mundo.

“Una parte importante del aguacate de Jalisco se está exportando a 20 países”.

Subrayó que aunque la nación norteamericana es la que más aguacate importa, no es el que mejor lo paga.

“Hay que llevar el producto a los mercados que mejor paguen, el de EU no es el que mejor paga, pero es el de más volumen. Es un tanto cómodo por la cercanía, pero hasta ahorita no hay ningún problema de comercialización. (Además), la estrategia de comercialización y diversificación de mercados del aguacate nos sirve para impulsar muchos otros productos y no concentrarnos sólo en EU”.

Por su parte, el director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, Ignacio Gómez Arregui, aseguró confiar en las autoridades mexicanas encargadas de actualizar junto con sus homólogos estadounidenses, las cláusulas del TLC.

“Estamos esperanzados de que vamos a tener, al menos como Jalisco, unas mejores condiciones”.

Señaló que además de buscar entrar en otros mercados, buscan reafirmar su presencia en donde ya la tienen.

“Las exportaciones siguen creciendo, la producción sigue creciendo. Nosotros, más que estar ampliando mercados, estamos tratando de consolidar los que tenemos, que ya son muchos. Aunque siempre hay interés de llegar a otros mercados en donde no se conoce el aguacate o no es tan conocido y empieza a haber demanda”.

Producción y exportación crecerá en 2017

El director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (Apeajal), Ignacio Gómez Arregui, estimó que para la temporada 2017-2018 la producción del aguacate jalisciense crecerá entre 15% y 20%, con lo que alcanzaría entre las 140 mil y 150 mil toneladas.

Con esto, el director de Apeajal también augura que las cifras de exportación de la fruta puedan alcanzar 60% o 65% de la producción total; mientras que el porcentaje de aguacate de Jalisco que se quede para el mercado nacional baje 40% o 35%. Aunque esto no quiere decir que también se reduzcan las toneladas que se comercializaron durante 2016 en México, que son del orden de las 57 mil toneladas.

“Va a haber mucho mayor porcentaje, mucha mayor oferta y aunque lo que se quedó en el mercado nacional en la temporada 2016-2017 fue 48%, y en la temporada 2017-2018, ese porcentaje puede bajar a un 35% o 40%, el volumen, es decir, las toneladas reales que van al mercado por parte de Jalisco, son casi las mismas”.