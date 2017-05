Coca-Cola FEMSA cancela compras en EU

Evalúa la compra de ciertas operaciones dentro del Bottling Investments Group de The Coca-Cola Company, sobre una base preferente

CIUDAD DE MÉXICO (17/MAY/2017).- FEMSA reveló ayer que decidió no llevar a cabo la compra de ciertas operaciones en Estados Unidos dentro del Bottling Investments Group de The Coca Cola Company anunciada en febrero de 2016.



“Después de un proceso profundo de análisis y negociaciones con The CocaCola Company para adquirir ciertos territorios en EU, KOF ha concluido que bajo los términos ofrecidos no llevará a cabo dicha adquisición”, indicó la mayor embotelladora en el mundo de la popular marca.



KOF dijo que evalúa la compra de ciertas operaciones dentro del Bottling Investments Group de The Coca-Cola Company, sobre una base preferente según el marco de colaboración.