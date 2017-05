Jalisco impulsa competitividad y consolidación de PyMEs: Aristóteles

''El Gobierno debe ser el instrumento facilitador y no el primer obstáculo al que se enfrentan cuando alguien quiere emprender un negocio'', dice

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- En Jalisco se apuesta en los medianos y pequeños empresarios, esto con un impulso de la innovación y tecnología, además de capacitación permanente aseguró el gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval durante la inauguración del foro “Respondiendo a los Retos de las PyMEs en el Contexto Internacional”, en Puerto Vallarta.

“El Gobierno debe ser el instrumento facilitador y no el primer obstáculo al que se enfrentan cuando alguien quiere emprender un negocio y así lo entendimos aquí en Jalisco, el Gobierno debe de ser el que acompañe y el que genere las condiciones para que, el que invierte, pueda apostar y arriesgar y salir adelante y así generar bienestar y el bienestar se traduce a través de más y mejores empleos”, indicó Sandoval.

En su intervención el titular del Poder Ejecutivo se refirió a los jóvenes presentes que hoy, en sus tendencias, están apostando por crear nuevas empresas. El éxito es creer en el talento que se tiene en México, refirió, y a cuatro años esto se proyecta en pequeñas y medianas empresas consolidadas.

“Por ello, está caminando México, está cambiando Jalisco y lo vemos en los números, lo vemos en la tasa de desocupación, en la generación de empleos, en la inversión y hoy este marco y este foro nos va a dar, estoy seguro, para reflexiones en lo que nos motive a todos, el sector privado, la empresa, la universidad, los organismos internacional y los gobierno locales, a estar del lado de todos nuestros emprendedores”, dijo Sandoval.

Recordó que, al pasar de 400 firmas a más de seis mil 600 empresas del ramo tecnológico en Jalisco, se le seguirá apostando a este y todos los sectores, como ejemplo la convocatoria a que la mente de obra llegue a Jalisco, políticas en mejora regulatoria y certeza jurídica que ofrece la Entidad.

En el Centro Internacional de Convenciones se realiza el encuentro “Responding to the challenges of SMEs in the International Context”, hasta mañana miércoles 17 de mayo, organizado por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). Al evento asistió Ildefonso Guajardo Villareal, secretario de Economía.

