Fondos, con recursos pero sin opciones

CIUDAD DE MÉXICO (12/MAY/2017).- La industria mexicana del capital privado tiene más dinero que proyectos disponibles para aplicarlo por una cuestión de cautela para encontrar activos con mayores oportunidades de retornos o un marco macroeconómico de menor incertidumbre.

La industria de capital en México cuenta con más de 165 fondos activos, 60% son mexicanos y el resto son extranjeros. En conjunto han levantado más de 45 mil mdd durante los últimos 16 años para ser invertidos en todos los sectores productivos del país, según datos de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) y actualmente tiene disponibles 20 mil mdd.

Si esos recursos no se inyectan para impulsar empresas nacientes o elevar el crecimiento de las ya consolidadas, tiene implicaciones para la economía en todos los niveles, expuso Santiago Salinas, titular de relaciones institucionales de la Amexcap. “Hay bastante dinero para ser invertido, lo que representa una ventana de oportunidad parada”, dijo.

No obstante, detalló que no se trata de que no haya buenas oportunidades, sino que el problema es que hay que capacitar a las personas y a las empresas para que trabajen con los fondos de inversión y eso toma tiempo, pero una vez que ese “polvo seco (dinero disponible para invertir)” comienza a fluir genera un efecto multiplicador en la liquidez en la economía y en la generación de empleo.

El contexto de volatilidad en los mercados financieros y las débiles perspectivas económicas han retrasado los tiempos en los que los fondos de capital privado logran completar los ciclos de sus inversiones y ese retraso hace parecer que no existen buenos managers o gestores de fondos en el país.

“Decir que no hay managers se refiere a que no hay todos los ciclos completos y nuestra industria en lo que se mide es por la parte del retorno del capital a los inversionistas”, señaló Arturo Saval, socio de Nexxus Capital, el fondo mexicano más grande y uno de los de mayor experiencia.

En entrevista con El Financiero explicó que falta tiempo para que se demuestre que más managers devuelven recursos a los inversionistas, es un tema de maduración de la industria. Indicó que a veces no se invierte a la velocidad adecuada debido al contexto macroeconómico, pero también “hay veces que los proyectos no están bien detallados o la empresa no está lista y eso hace que sea más lento el proceso de inversión”, señaló Saval.

Otro factor característico del mercado mexicano es el grueso de empresas familiares que poco se abren a la inversión de fondos de capital privado, expuso Joaquín Avila, co fundador de EMX Capital.

“No es que no haya managers capaces, el problema es que el entorno empresarial mexicano es muy familiar con poca latitud para hacer cosas nuevas. El mercado está poco desarrollado, hay muchísimas empresas pequeñas que no dan el brinco porque no hay un mercado estructurado”, dijo.

