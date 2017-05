Sancionan 33 negocios en Jalisco en operativo por Día de las Madres

La Profeco informa que las irregularidades fueron no exhibir precios, no entregar garantía por escrito, condicionar el cobro de propina, entre otros

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- Durante el operativo por el Día de las Madres, la Profeco Jalisco realizó 94 acciones de verificación, arrojando 33 negocios con infracción y la inmovilización de 179 productos por incumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La delegada de la Profeco en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, informó que el operativo fue parte del despliegue nacional de verificación y vigilancia, con el objetivo de salvaguardar y proteger los derechos del consumidor.

Indicó que entre las irregularidades detectadas fue por no exhibir precios a la vista del consumidor, no entregar garantía por escrito, condicionar el cobro de propina, condicionar la venta o servicio, no entregar comprobante de venta o servicio y omitir etiquetado comercial.

La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que las verificaciones se realizaron en florerías, joyerías, restaurantes, bares, pastelerías, centros comerciales, tiendas departamentales; ópticas, tiendas de telefonía celular, entre otras.

Recomendó consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios para conocer las mejores opciones de compra, así mismo te recuerda que tienen hasta un año para interponer una queja en caso de verse sorprendidos por alguna mala práctica comercial.

Gabriela Vázquez agregó que las sanciones en caso de encontrar prácticas comerciales abusivas podrían aplicarse de acuerdo a la violación, intensión y capacidad de pago del proveedor, van desde los 488 pesos hasta los cuatro millones 105 mil pesos.