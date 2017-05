Negociaciones de TLCAN podrían iniciar en agosto: Guajardo

El secretario de Economía resaltó que debe ser un ganar, ganar para los tres países y que a finales de agosto se podría iniciar la negociación

MONTERREY, NUEVO LEÓN (12/MAY/2017).- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, informó hoy aquí que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá podrían iniciar a finales de agosto.

En la inauguración de la segunda torre del Global Operations Center de General Electric (GE), dijo que "las visiones eventualmente tendrán que concluir en una visión que sea ganar ganar, para los tres países parte de este acuerdo".

Puntualizó que "las negociaciones las estaremos iniciando seguramente al fin de agosto".

"Confío en la fortaleza de la clara evidencia que un liderazgo como el que tiene GE pueda ser para poner en la mesa los hechos, las realidades y los resultados que una relación productiva ha tenido en América del Norte durante los últimos 22 años", subrayó.

Esta negociación, apuntó, ya tiene directrices claramente definidas con tres pilares básicos.

"El primero, no podemos empezar a negociar si no hay un reconocimiento de que este Tratado ha sido benéfico y enriquecedor para los tres países, si no no habría condiciones para empezar a negociar", dijo.

Guajardo Villarreal añadió que "segundo, debemos de estar conscientes que NAFTA es una acuerdo del TLC de América del Norte que tiene 22 años de antigüedad"".

"El mercado energético de América del Norte es muy diferente, hace 22 años no había gas Shell y petróleo Shell en Estados Unidos, México no había liberalizado su sector energético, no había comercio electrónico", indicó.

Sostuvo que "tenemos que estar conscientes que hay un gran beneficio en modernizar el acuerdo, y finalmente hay un elemento que no tiene vuelta".

Recalcó que "esta negociación claramente tiene que ser ganar ganar, ganar para los tres países, para que pueda tener sentido, de otra manera no es posible aprobarlo en México".

Por otra parte, manifestó que proyectan un programa de desregulación del aparato gubernamental mexicano para facilitar la expansión de comercio electrónico y de todo lo que es el sector servicios.

También impulsarán la introducción de la pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas a las plataformas globales para integrarse al comercio internacional, señaló.

Advirtió que "aquellas naciones que no estén preparadas para entrar a la Cuarta Revolución Industrial, a través de los retos digitales, se quedarán lamentablemente rezagadas".

"Tenemos que unir esfuerzos para que juntos enfrentemos los retos que la nueva tecnología nos impone", expuso.

Consideró necesario "preparar a las nuevas generaciones, que hoy en las escuelas primarias -seis de cada diez niños - hoy no sabemos cuáles serán los retos laborales que tendrán en un su vida profesional", mencionó.

Además, comentó que General Electric está en este país desde el siglo XIX y que fue parte y es parte de la historia de México.

Recordó que uno de los primeros proyectos de General Electric en México fue haber iluminado el Palacio Nacional y fueron responsables también de iluminar el Paseo de la Reforma.

El funcionario destacó que Nuevo León representa, de la contratación en México, prácticamente casi el 40 por ciento de las operaciones que General Electric tiene en el país.