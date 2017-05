Lo que me enseñó mamá sobre finanzas personales

Recuerda las siguientes frases que tu mamá de seguro alguna vez te dijo y que te harán reflexionar sobre esto

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAY/2017).- Las mamás son expertas en la administración de las finanzas de la familia. Ellas son las encargadas de promover el buen hábito del ahorro, gestionar correctamente los gastos en el día a día estirar el dinero al final de la quincena sabiéndolo planificar correctamente. Todas las mamás saben cómo adaptar la economía del hogar de la mejor manera y a cada situación. ¡Las mamás son el eje de la familia y la principal mentora!

Así que recuerda las siguientes frases que tu mamá de seguro alguna vez te dijo y que te harán reflexionar sobre tus finanzas personales, según destaca Principal.

“El dinero no crece en los árboles”

Recuerdas que mamá no siempre te compraba todo lo que querías o le pedías, ¿sabes por qué? Porque tú mamá sabía cuánto podía gastar y en qué. Tener una visión de tus finanzas personales te permitirá controlar inteligentemente tus gastos y tener prioridades financieras. Para ayudarte puedes utilizar La fórmula del ahorro: Ingreso – Ahorro = Gasto, así empezar a ahorrar y definir tus gastos mensuales.

“Tú puedes hacerlo / Nunca te des por vencido”

Cuando una mamá se pone una meta, siempre llega a ella. Pagar la colegiatura cada mes, ahorrar para las vacaciones o terminar de pagar la casa es posible gracias a que ella conoce los beneficios de ahorrar a corto, mediano o largo plazo. Así que piensa en tu futuro, visualiza cómo te gustaría verte en unos años –cuando tengas la edad de tu mamá- y cómo a través del ahorro podrás cumplir más fácilmente tus metas financieras y de vida.

“No eches tu dinero en saco roto”

Esta es una de las frases que seguramente seguirás escuchándole a mamá. Como por ejemplo: comprar en exceso, endeudarte con tus tarjetas, tener muchos gastos fuga, no ahorrar, no invertir para cuidar a tu #yofuturo, así como pedir préstamos que no podrás pagar. Estas son formas de echar tus finanzas en saco roto y contraponer tus proyectos y metas. ¿Qué diría tu mamá?

“Cuando tengas hijos lo entenderás”

Cuántas veces no escuchaste decir a tu mamá esta frase. Y es que brindar educación a los hijos, tener el control de los gastos de la familia, entre otras actividades dentro y fuera del hogar no fue tarea fácil. Hoy que tienes tu familia, entenderás mejor la importancia de las palabras y la gran responsabilidad hacia tu hijo y los valores como la importancia de la familia, la amistad o del ahorro.

Este 10 de mayo regálale a tu mamá lo que ella siempre deseo para ti: un mejor futuro. Apóyala a construir su proyecto de retiro que ella podrá disfrutar en 10, 15 o 20 años. ¡Feliz Día de las Madres!