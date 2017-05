Arrecia la 'guerra azucarera' con EU

La CNIAA iniciará investigación de 'dumping' contra la fructosa

CIUDAD DE MÉXICO (10/MAY/2017).- Los industriales del azúcar van contra la fructosa de Estados Unidos en respuesta al fracaso de las negociaciones entre México y Washington para retomar los llamados acuerdos de suspensión.

En entrevista con El Financiero Bloomberg, Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), dijo que esta semana pedirán una investigación por dumping. Ahora deberán presentar su caso ante las autoridades mexicanas para que la Secretaría de Economía lo analice.

—Más allá de anticipar una solución en materia de edulcorantes con EU, las posiciones parecen haberse radicalizado.

—A principios de mes estuvimos en Washington y tuvimos un ultimátum de la parte americana, en donde se nos dijo que o firmábamos bajo las condiciones que no estaban poniendo sobre la mesa o nos pondrían aranceles, y desgraciadamente las condiciones que nos estaban poniendo eran muy similares a sacarnos del mercado por el acuerdo mismo; entonces, era una situación que no podíamos aceptar como industria nacional y que le dejamos muy claro al gobierno de EU.

Sin embargo, creo que es muy positivo que el secretario (de Comercio de EU, Wilbur) Ross, volvió a dar una extensión de tiempo hasta el 5 de junio para ver si se puede dar un acuerdo entre las partes que haga sentido dentro de un mercado de edulcorantes entre EU y México.

—¿Si no hay un acuerdo, cuáles son las opciones de la industria mexicana?

—Si Estados Unidos nos saca del mercado, no permite más la entrada de azúcar mexicana por unos aranceles de cerca del 80 por ciento que pretenderían ponernos, entonces México también tiene que cerrar la entrada de fructosa americana hacia nuestro mercado, nos tendríamos que salir del TLC en cuanto a edulcorantes y en eso desgraciadamente esta semana nosotros estamos tomando el paso para iniciar una investigación de dumping contra la fructosa ante la Secretaría de Economía. Tenemos el derecho, tenemos la información que nos lleva a poder armar un caso sólido del tema, ya que simplemente no podemos esperarnos a que nos pongan aranceles y nos saquen de este mercado en EU y, mientras, nosotros sigamos recibiendo fructosa abiertamente hacia nuestro mercado nacional. Si no lo hiciéramos, estaríamos poniendo en riesgo cientos de miles de empleos que da la industria a lo largo de 15 estados de la República en donde emplea directa e indirectamente a cerca de 3 millones de mexicanos.

—¿Cuándo iniciarán formalmente esta investigación?

—En el curso de esta semana lo vamos a hacer, es una investigación que por ley no podemos hablar mucho del tema, tenemos que esperar a que se termine la investigación y se publique en el Diario Oficial en caso de que proceda.

—Además de frenar la entrada de fructosa ¿se le podrían imponer aranceles como un derecho basado en la resolución de la OMC sobre atún?

—Es otra herramienta que tiene el gobierno mexicano el día de hoy. Hace dos semanas escucharon que (México) ganó ante la OMC este tema de atún y el gobierno mexicano tiene el derecho de poner hasta 160 millones de dólares en aranceles en algún producto que escoja. Esta herramienta no la teníamos nosotros hace seis meses y evidentemente es algo que le hemos pedido al gobierno, que utilice esta herramienta si es que se detonan los aranceles contra el azúcar mexicana en EU y eso pudiera empezar inmediatamente también.

—¿Si se cierra el paso a la fructosa de EU, la industria azucarera nacional tiene la capacidad de cubrir el mercado de edulcorantes doméstico?

—La industria azucarera nacional entre lo que produce y se consume en México, aun cuando no hubiera fructosa, tendríamos un ligero superávit, con lo cual tendríamos todas las posibilidades de seguir abasteciendo el mercado nacional con la azúcar mexicana.

—¿Estas medidas proteccionistas en EU son impulsadas por toda la industria de ese país o sólo por algunas refinadoras?

—El problema data de que un grupo de dos refinadoras quieren abusar de la ley de dumping para fines de limitar la competencia que tienen en el mercado americano tanto de azúcar mexicana como de empresas pequeñas que les compiten en EU. Al final de cuentas lo que quieren lograr es que no les llegue el azúcar mexicana a ellos, sino solamente a este grupo de refinadoras. Este abuso de la ley yo creo que está ampliamente documentado ante la autoridades americanas y de nuestro país y es por eso que el secretario (Ildefonso) Guajardo ha tenido una actitud tan firme ante el tema.

—¿Qué expectativas tiene para el 5 de junio? ¿Se alcanzará un acuerdo con EU?

—Yo creo que todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo. El sector agrícola norteamericano y en específico el del maíz han montado una defensa de estos acuerdos muy importante ante el Congreso americano, el TLC en el tema agrícola ha sido muy beneficioso para ambos países, yo creo que sí hay chance de aquí al 5 de junio de que se llegue a un acuerdo.

Losdiferentes temas de los acuerdos están más que platicados y analizados por ambos gobiernos y se requiere la voluntad política de parte del Departamento de Comercio americano para que se pueda tener un acuerdo conveniente para ambos países.