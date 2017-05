Siete de cada diez personas usan banca en línea

La Profeco destaca que aún hay personas que se resisten a usarla por temor de sufrir fraudes

CIUDAD DE MÉXICO (09/MAY/2017).- A pesar de que los beneficios de los servicios en línea son muchos, aún hay personas con acceso a Internet que se resisten a usarlos por temor a ser víctima de algún fraude o robo de información, destacó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sin embargo, en la actualidad siete de cada 10 personas que cuentan con Internet usan la banca electrónica para hacer sus transacciones financieras y de éstas el 90 por ciento están satisfechas, de acuerdo con la Asociación de Internet.mx

Ante ello, la Revista del Consumidor señala que los servicios virtuales pueden ser los mejores aliados a la hora de realizar un pago, cobrar un cheque, mandar dinero a otras partes del país o tramitar un crédito. "Las ventajas son muchas con unos cuantos clics".

Además, pueden evitar la espera de turno en las largas filas del banco, llegar a la sucursal y que no haya sistema o tener que pelear un lugar.

En su revista del mes de abril, la Profeco menciona que si el "factor desconfianza" ha impedido al usuario acercarse a la banca en línea, recomienda algunos consejos básicos que harán esa experiencia alguno seguro, cómodo y con ahorro de tiempo desde la comodidad del hogar o la oficina con unos cuantos clics.

Sugirió no atender correos electrónicos que pidan actualizar datos o claves del banco; realizar transacciones bancarias en conexiones confiables, que no sean redes públicas, como cafés Internet o parques; procurar memorizar contraseñas y no anotarlas, inventar claves fáciles de recordar pero difíciles de aprender para otras personas, así como no revelarlas.

Pidió no dejar desatendida la computadora durante la sesión en el banco, no tener los "token" a la mano, y siempre cerrar la sesión al finalizar; además de teclear en el navegador la dirección del banco y no acceder a sitios financieros desde enlaces.

Todas las instituciones bancarias ofrecen servicios de atención directa al cliente en caso de dudas o aclaraciones, ya sea por chat, vía telefónica o correo electrónico, puntualizó.