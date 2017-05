Peña Nieto pide no dejarse llevar por ‘salidas fáciles’ ante retos

El Jefe del Ejecutivo recalca que México es uno de los países que más ha avanzado en la consolidación del desarrollo

HUNUCMÁ, YUCATÁN (08/MAY/2017).- El Presidente Enrique Peña Nieto reiteró su llamado a "no caer en las salidas fáciles", pues si bien el país enfrenta retos y rezagos, también se deben reconocer los avances que como nación hemos tenido.

Durante la inauguración de la nueva planta de la cervecería yucateca del Grupo Modelo, el mandatario federal reconoció que el país todavía tiene retos, problemas, rezagos, "como ocurre a cualquier nación".

"No hay país del mundo, por más desarrollo que tenga, que no enfrente problemas colectivos, problemas de su sociedad, y es el esfuerzo de gobierno y sociedad lo que permite ir erradicando, combatiendo, y haciendo menos esos problemas. Encontrando soluciones", enfatizó.

En la planta ubicada en este municipio ubicado a 16 kilómetros de la capital yucateca, dijo que esto ha posibilitado que las empresas vean a México como un destino confiable para invertir, pues para erradicar la pobreza hay generar riqueza, subrayó.

"No perdamos rumbo, mantengámonos en esta conciencia colectiva de lo que importa al mundo y lo que importa a los mexicanos. Queremos desarrollo, queremos crecimiento, queremos combatir la pobreza y es generando riqueza", dijo en presencia de los directivos de la empresa.

Peña Nieto recalcó que la generación de riqueza es la clave para combatir la pobreza, pues no hay riqueza que repartir si no se produce y no se genera; eso es lo que México ha venido alcanzando, "un país cada vez más confiable y dispuesto a atraer inversiones que acompañen el crecimiento de México.

Luego de develar la placa inaugural de la planta que tuvo una inversión inicial de ocho mil 500 millones de pesos, el jefe del Ejecutivo federal apuntó que "no somos de los países de mayor desarrollo, pero sí somos de los países que ha venido avanzando, en ruta de la consolidación del desarrollo nacional, un país que se ha vuelto más atractivo a partir de las reformas estructurales".

Acompañado por los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, refirió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció que de sus miembros, el país que se había atrevido a hacer el mayor número de reformas, había sido México.

En cuanto a la inversión, previó que la que realizó la empresa en esta planta detonará la industria en Yucatán, entidad que vive un horizonte prometedor que le dan la reformas estructurales, además de la infraestructura en comunicaciones y transportes, que ha tenido una inversión de 1.4 billones de pesos en carreteras, autopistas, puertos y red ferroviaria, "sin ello, difícilmente empresas como ésta se establecerían en México".

El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello resaltó que la entidad vive un proceso de reindustrialización que "representa un punto de inflexión, un parteaguas", y que la nueva planta de Modelo "es un símbolo de una nueva economía, de un Yucatán más productivo", que se ha convertido en una plataforma para los negocios y un territorio confiable para la inversión.