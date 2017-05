Una madre en la sociedad

Las mujere shan transitado al mundo laboral sin dejar la dirección de la familia

"El amor de una madre es el combustible que hace que el ser humano logre lo imposible". Mariano c. Garretty

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAY/2017).- Es difícil creer que una sociedad pudiera existir si las madres no estuvieran en este mundo; ya que una mamá no solo te da cariño, amor, comprensión o un hogar donde puedas estar y compartir momentos agradables, si no han demostrado que gracias a ellas una sociedad puede tener una comunicación, por los valores que nos enseñan; porque con ellos nos muestran que todos podemos convivir con respeto, solidaridad, humildad, honestidad, armonía, entre otros muchos valores que te da a conocer.

Si bien es verdad en la escuela te lo muestran, pero jamás superarán a esa persona que no solo te los enseña (los valores), si no te ayuda a ponerlos en marcha, te da a entender que sin ellos nosotros como pueblo seriamos un desastre, porque la educación que se mama es muy difícil de sustituir; ya que si bien queda claro, una madre es una gran pilar, porque los valores, las fuerzas, y todo lo que ella te enseña son para que en un futuro seas alguien, porque si de algo puedes estar seguro es que tu madre jamás te dejará, siempre estará para ti hasta el último momento de su vida.

Por lo cual debemos de estar agradecidos con esas grandes mujeres que nos inspiran a superarnos, a ser personas y más que a nada a amar, porque ser madre no es fácil y menos ante una sociedad donde los prejuicios hacia ellas son tan grandes, por eso hoy te invito a amar y a respetar siempre a las madres, ya que siempre estarán ahí para ti.

Judith Nathaly Zúñiga Arias

“El cambio social de la mujer como jefa de familia perjudica a los hijos”

“Jefe de familia, definido como el proveedor de ingresos de la familia, no tendría por qué estar asignado a un género, es algo que ambos pueden desarrollar de una manera no perjudicial y debería ser visto como algo normal. El hecho de ser mujer no asegura que es responsable de la educación de los hijos. Al final lo importante es que los hijos sean buenos ciudadanos y es una responsabilidad que comparten los padres y ambos pueden llevar a cabo”.

Luz Angélica Arreguín Santana, participante Mar Adentro

“La mujer como jefa de familia perjudica a los hijos como el hombre como jefe de familia lo hace. Mujer u hombre puede encabezar una familia si sabe criar de manera adecuada a sus hijos, ya que el sexo no es un factor determinante en la capacidad de dirigir la familia. Se debe reconocer que la mujer tiene la misma capacidad como jefa de familia como el hombre y su impacto en los hijos no necesariamente será perjudicial”.

Diego Alejandro Correa Miramontes, participante Mar Adentro



Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Ser mujer y madre, no es una lucha, sino una aventura por disfrutar”

Pastelerías Marisa tiene en el fondo una historia emprendedora, que da ejemplo a muchas madres, mujeres y empresarias, inspirando a un panorama prometedor para las metas que ellas quieran cumplir.

Marisa Lazo es fundadora y directora de esta reconocida marca de repostería, y esta vez nos cuenta la experiencia de ser madre en un ambiente de compromiso laboral y social.

“Marisa, significa una gran parte de mi vida y de mi identidad, tengo una gran identidad puesta en mis pastelerías. Sigue siendo como al principio un gran orgullo, ha sido una carrera muy placentera, un crecimiento lleno de cosas lindas y dulces, y de reconocimiento de toda la gente, me da mucho gusto ver ahora cómo la ciudad quiere a las pastelerías, las ubican, y las recomiendan; entonces me encanta, para mí sigue siendo ese gran logro, pero también siento una responsabilidad con toda la gente que trabaja con nosotros”.

Es madre de dos hijas y cuenta que la experiencia de ser empresaria y su labor personal es igual de importante y considera que la mejor opción es el equilibrio y la organización.

“Creo que lo primero que me ha ayudado es que soy muy ordenada, organizada. Trato de tener un balance, soy de agenda, apuntar todo, hacer horarios, y hacer las cosas muy puntuales.

Entonces desde que mis hijas estaban muy chicas, solamente las mañanas las dedicaba a trabajar para en las tardes estar disponible y llevarlas al futbol, al dentista, hacer las tareas, la fiesta infantil, lo que fuera…entonces creo que las mujeres somos buenísimas para organizarnos cuando queremos, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo”.

Ella recomienda vivir al 100% las cosas diarias, entregarse en el momento a una sola cosa y hacerlo con placer para que todo salga lo mejor posible

“Si estaba aquí en la fábrica y haciendo pasteles, todo mi ser estaba en la planta y haciendo pasteles y si estaba con mis hijas también estaba feliz y disfrutando”.

Como mujer, considera que es importante dedicarse en algo que guste y apasione, pues ésa es la energía que al llegar a casa se proyecta y hace que el tiempo compartido con los hijos sea de mayor calidad, y en sí la vida misma.

“Es importante también nuestra actitud, además de organizarnos, tener una actitud positiva y alegre de lo que estamos haciendo”.

Emprender como mujer no lo considera una lucha, puesto que hay más gente involucrada cada día en todas las labores, padres en casa con los hijos, jóvenes y adultos mayores en las empresas. “Creo que todas las mujeres tenemos muchas capacidades, igual que los hombres, muchísimas capacidades y muchísimo sueños, entonces aquella mujer que emprende es aquella que su sueño de dejarlo nada más en la mente, lo empieza a hacer realidad. Entonces de mi parte tienen toda mi admiración y todo mi respeto y estoy segura que ellas mismas se sentirán muy bien después verán que pueden ser mamás y llevar al casa, y tener un negocio, yo emprender algo y sentirse muy satisfechas, muy contentas consigo mismas”.

El papel de madre lo lleva con mucho orgullo, argumentando que las etapas deben vivirse al máximo, incluso las difíciles y disfrutar todas las recompensas que lleva, ser madre para ella ha sido de las mejores cosas en su vida.

“Mis hijas ya están más grandes, estoy en una etapa de disfrute total, más allá de toda esa parte de la educación infantil, entonces estoy en un momento en que a veces me pregunto ¿por qué nadie me dijo que era tan padre después esta época?

Para mí, ahorita como mamá, siento que es el momento más feliz de mi vida. Aunque disfruté mucho cuando estaban chiquitas, ahora mucho más”.

Mensaje a los jóvenes “Súmate mar adentro”

A veces percibo que las generaciones jóvenes están acostumbrados a todo más rápido, les diría que tuvieran paciencia, sigan su corazón y hagan lo que les gusta hacer, en lo que se sienten que son buenos o que puede ser un buen proyecto, pero que lo hagan, uno, con disciplina, con muy buena calidad. Y dos: que se esperen para obtener ganancias, que tengan paciencia.

Marisa Lazo

Marisa Lazo Corvera es la fundadora y directora de Pastelerías Marisa. Empresaria y madre de familia. Ha sido galardonada con premios nacionales e internacionales por la excelencia en el desempeño y servicio.

Historias de éxito que trascienden

Rosario Castellanos (1925-1974)

Rosario Castellanos Figueroa fue una escritora y diplomática mexicana, considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Creció en la hacienda de su familia en Comitán, en la región maya del sur de México denominada Altos de Chiapas. Desde temprana edad la vida le tenía preparada situaciones bastante difíciles de enfrentar, su hermano menor Mario, murió de apendicitis y sus padres murieron en 1948. Al quedar huérfana y con medios financieros limitados, sintió una necesidad para la autoexpresión y pronto se convirtió en la primera mujer escritora de Chiapas.

En 1950 se mudó a la Ciudad de México donde se graduó como maestra en filosofía por la UNAM. Escribió durante años en el diario Excélsior, fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista, así como secretaria del PEN Club. Se casó con el profesor de filosofía Ricardo Guerra en 1958 y después llegó uno de los acontecimientos más importantes de su vida, se convirtió en madre.

Este fue un momento importante en su vida, ya que ella estaba luchando contra la depresión después de abortos involuntarios y la muerte de una hija recién nacida. Sin embargo, la vida la volvió a poner a prueba, pues después de 13 años de matrimonio, se divorció. Dedicó una extensa parte de su obra y de sus energías a la defensa de los derechos de las mujeres, labor por la que es recordada como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano, sin duda, una gran historia por conocer.

