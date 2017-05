No debe haber incremento en costo de huevo o pollo

El secretario de Desarrollo Rural afirma que fue una fracción mínima de la población animal la afectada que no pone en riesgo el abasto

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- La detección del virus de la gripe aviar H3N7 en una nave con 15 mil gallinas en Tepatitlán no debe ser pretexto para los comerciantes para aumentar los precios de los productos, como huevo y carne de pollo. Esto, porque fue una fracción mínima de la población animal la afectada que no pone en riesgo el abasto, explicó el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez.

"No hay ningún motivo para algún incremento de precios. Diez mil gallinas no tienen ningún impacto con el tamaño de la avicultura del estado. Es importante, porque forma parte de los activos de la empresa que forma parte de un conjunto mucho más grande, pero desde el punto de vista del volumen no tiene ningún impacto que represente un alza en el costo de la carne o del huevo".

Se estima que las miles de granjas que existen en Jalisco hay unos 90 millones de gallinas, por lo que es insignificante el sacrificio que se hará para tratar de justificar un aumento en los precios.

Por esto el secretario anticipó que se pondrá en contacto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que la dependencia aumente la vigilancia en los precios de estos productos. "Es una cosa muy pequeña que no debe tomarse como pretexto por nadie para mover los precios".

De este modo exhortó a la ciudadanía a que denuncie ante la dependencia cualquier incremento en pollo o huevo. "Ahorita buscamos a Profeco para intensificar la supervisión en los puntos de venta de estos productos".

No se estima aún el monto de las pérdidas

En cuanto al monto económico del sacrificio de las 15 mil aves, el secretario indicó que al momento no se ha estimado pues la labor principal es asegurarse de eliminar el riesgo y que no se extienda.

"Ahorita no nos hemos metido a esa parte, primero lo importante que es evitar que esto se convierta en problema, luego ya haremos números con la empresa para ver el tipo de impacto económico y cómo hay que hacer para que esto no se refleje en una debilidad económica de la empresa".

Este jueves se dio a conocer por parte de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) que se detectó la presencia del virus de la gripe aviar en una nave en Tepatitlán, la cual contenía alrededor de 15 mil gallinas ponedoras. Aunque no están enfermas, la decisión para evitar riesgos fue sacrificarlas.

