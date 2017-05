Ideas para ser madre y emprendedora

La mujer actual sigue explorando diversas opciones para generar ingresos familiares

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2017).- Isela es una mamá joven que apenas el año pasado recibió la llegada de su primer bebé —Gael—. Y como es una etapa en la cual su bebé dispone de mucho tiempo de ella, ha tenido que buscar fuentes alternativas de empleo, se ha convertido en una mamá emprendedora. Hoy en día tanto papá como mamá trabajan por igual para sacar adelante a sus familias y buscar nuevas alternativas para también estar pendiente de los hijos y de lo que ellos necesitan.

Antes de ser madre, Isela trabaja de manera habitual en el área de las afores, pertenecía a una empresa de tiempo completo, pero cuando ella y su esposo esperaban a Gael, tuvo que cambiar su rutina y abrirse ante otro panorama, decidió trabar de manera independiente en esa gestión.

Esto le permitió disponer mejor de su tiempo y llevar su etapa de embarazo y del primer año de su hijo con mayor tranquilidad. Aunque ya no dispone de prestaciones de ley al ser freelance, Isela tiene una cartera de clientes de confianza con los que puede trabajar y a través de un intermediario que está trabajando directamente para una compañía de afores ella puede conectarlos y así obtener un ingreso extra que ronda en promedio al mes de mil pesos.

Pero ahí no se queda todo, también vende zapatos por catálogo, visita a sus clientes y en fórmulas de pago a plazos también tiene una ganancia extra de mil pesos al mes, todo depende de las horas que le invierta, si se enfoca más en ambas aristas sus ingresos pueden acrecentarse.

“Las mamás podemos aportar ingresos a casa y es muy necesario e importante. Desde que tuve a mi bebé he buscado opciones de trabajo que no me requieran todo el tiempo. El vender zapatos es una buena opción sobre todo para mis gastos personales. Y también lo hago para distraerme”.

Opciones para iniciar tu negocio

• Ser freelance. Así como Isela muchas son las mujeres que trabajan de manera independiente para seguir desarrollándose en su profesión. Aunque no estar cotizando en una empresa no te permite tener prestaciones y servicios, sí puedes disponer de tu tiempo y de vender tu trabajo a un mejor precio, buscar clientes potenciales donde no hay intermediarios y tú misma eres la creadora de tu propio marketing personal.

• Alimentos y repostería. Hay mamás que son excelentes cocineras o papás que tienen un sazón exquisito, sea cual sea el caso, puedes ser creadora de tus propios pasteles o galletas o que tu esposo, hermano o primo sea el repostero y comenzar a venderlos desde casa, invitando a los vecinos a degustar o crear tu propia fanpage de Facebook para hacerte de clientes potenciales. Hay familias que preparan desayunos escolares y los ponen a la venta para aquellas mismas mamás que no tuvieron tiempo para preparar los alimentos de sus pequeños.

• Tu oficina en casa. Si tienes tu negocio o marca ya establecidos pero ahora que eres madre necesitas pasar más tiempo en casa, llevar el trabajo al hogar sólo es cuestión de organizarse y llevar una agenda que permita destinar tiempos y esfuerzos para que no se interfiera con las actividades del día. Contratar un asistente también es una opción excelente para agilizar trámites y procesos.

• Negocio de reciclaje. Entre las mamás del vecindario o amigas de toda la vida puede organizarse y tener un centro de reciclaje para separar papel, metales, aluminios, cartones y plástico, lo inorgánico se comercializa muy bien en el mercado y si varias mamás se unen estarían no sólo colaborando con el medio ambiente, también ganando dinero extra por comercializar esta basura reciclada, incluso hasta una microempresa podrían formar.

• Mamá millennial. Las redes sociales y las plataformas digitales le han dado voz a desconocidos, a personas reales que tienen algo que decirle al mundo. Si quieres expresar lo que es ser madre soltera o cómo se lleva una casa, un empleo, la pareja y los lazos familiares al mismo tiempo, tener un blog puede ser una excelente opción, si más gente comulga con tus experiencias, esto lo puedes capitalizar por medio de anunciantes, no sólo tendrás una legión de seguidores, también ingresos extra.