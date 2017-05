Topo Chico ampliará su mercado en México

Arca Continental vendió la marca a Coca-Cola Company, que la ha llevado a nuevos mercados

CIUDAD DE MÉXICO (03/MAY/2017).- The Coca- Cola Company ampliará la presencia de la marca Topo Chico en territorios donde Arca Continental (AC) tiene participación como embotellador en México, dijo Ulises Fernández de Lara, director general de finanzas de AC.

Esto sumado a la mayor demanda que han tenido los productos Topo Chico en Estados Unidos, provocará que la planta actual amplíe su producción.

“El año pasado Arca Continental vendió a Coca-Cola, Topo Chico, (ésta) ya se está vendiendo en territorios donde Arca no tenía presencia como Jalisco, Durango y probablemente, aún no sabemos el plan exacto, la compañía The Coca-Cola la va a llevar a otros territorios donde no somos el embotellador”, agregó.

Esta oportunidad, dijo, también se evalúa en Estados Unidos, “en Texas y los estados del Sur de Estados Unidos (Topo Chico) ha ganado muchos adeptos, el sistema Coca-Cola viendo esa oportunidad está muy interesado a llevarlo a más mercados”.

En julio de 2016, AC cedió los derechos en México, mas no en Estados Unidos, de la marca Topo Chico a The Coca-Cola Company, permitiendo la expansión del volumen en todos los territorios operados por Arca Continental.