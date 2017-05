La crisis del petróleo en México empeoró en la última década

Ninguna refinería en el país ha alcanzado los niveles registrados a principios del siglo

CIUDAD DE MÉXICO (01/MAY/2017).- La “gallina de los huevos de oro se nos fue secando”, dijo el Presidente Enrique Peña Nieto en enero pasado, refiriéndose al yacimiento petrolero Cantarell y su mínima producción de 200 mil barriles por día, en relación con los dos millones que lograron extraerse de él en su mejor momento. El yacimiento más importante comenzó su declive y, con él, la producción en las seis refinerías que tiene el país.

Cuando Cantarell se fue abajo en sus cifras de extracción, sucedió lo mismo con la producción. Jorge Antonio Mejía, del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara (UdeG), detalla que la caída comenzó desde 2004. Hace 10 años, las seis refinerías del país registraron en promedio un millón 327 mil barriles de producción al día. En 2016, sólo 957 mil, según datos concedidos por la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La década de los noventa fue la mejor para la paraestatal. Cinco de las seis refinerías reportaron su mayor nivel de producción en las últimas dos décadas entre 1992 y 1998. Sólo Cadereyta, en el Estado de Nuevo León, registró su nivel máximo de producción en 2003: 227 mil barriles por día en promedio.

En contraste, entre 1999 y 2016 la infraestructura mexicana de procesado de petróleo tuvo sus niveles más bajos. Tula, por ejemplo, sólo procesó 198 mil barriles por día el año pasado, cuando en 1996 producía 320 mil: 61% de su mejor momento.

Las buenas cifras de procesamiento que se tenían hace una década no se han podido lograr de nueva cuenta porque “las inversiones en términos de explotación o exploración no han sido significativas, y por lo tanto no hay márgenes de recuperación de reserva como se tenía contemplado”, afirma el académico.

En 1996, la refinería con mayor producción fue la de Tula, que trabaja desde marzo de 1976. Ese año registró un promedio de 320 mil 700 barriles por día; 10 años después bajó a 272 mil 900, y en 2016 alcanzó sólo 198 mil 800 en su promedio diario.

Dejó de producir 121 mil 900 barriles por día, en promedio, en las últimas dos décadas.

En el otro lado está la refinería con más años en funcionamiento: Madero. Pasó de 172 mil barriles diarios en 2006 a 94 mil 500 el año pasado. Aunque según los datos de Pemex, ese no fue su peor año, sino 2002, cuando entregó 89 mil 900 barriles al día.



La Reforma Energética, resalta Mejía, tuvo el interés de “rescatar” la industria del petróleo al permitir la inversión privada en las actividades de exploración, detección y extracción de petróleo. Pero “con ello está una política totalmente entreguista y de apertura al exterior donde, se diga o no, se comparte el ingreso de la venta petrolera”.

El investigador remata que Pemex “no tiene capacidad de invertir, ni en tecnología ni en maquinaria, y por lo tanto acude al mercado extranjero para que ayuden a explorar o extraer hidrocarburo en aguas profundas”.

SUMAN 356 EVENTOS ENTRE 2009 Y 2016

Refinerías registran 44 accidentes por año en promedio

El 18 de septiembre de 2012, 31 personas murieron y otras 45 resultaron lesionadas tras una fuerte explosión que se registró en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex, ubicado en Reynosa, Tamaulipas. En diciembre de ese año, un video sobre el estallido, captado por cámaras de vigilancia instaladas cerca del complejo, salió a la luz.

En él se observa cuando una pipa circula en su camino de ingreso a la planta y una intensa columna de humo negro brota del suelo. Ésta se esparce de inmediato por todo el sitio, cubriendo al vehículo y dejando a su conductor atrapado en él. Las llamas vinieron segundos después. Varios de los trabajadores corrieron; sin embargo, otros se arrojaron al suelo para intentar protegerse del fuego y del golpe de calor que provocó la detonación.

Apenas un mes atrás, la paraestatal había confirmado un incendio en la caldera de la planta hidrodesulfuradora U300 de la refinería de Ciudad Madero. Entonces no hubo heridos, pero prometió que un grupo de peritos trabajaría en el sitio hasta detectar el origen del fuego.

Los accidentes en las refinerías de Pemex son constantes. En los últimos ocho años, la paraestatal ha registrado 356 episodios dentro de los seis puntos de refinación, según revela su Unidad de Transparencia. Esto significa un promedio de 44.5 hechos al año.

Sólo en el año 2011 ocurrieron 72 episodios en sus seis plantas. Tula y Minatitlán tuvieron 21 y 22 percances, respectivamente. Casi dos por mes en cada una. El año pasado se reportaron 29 y sólo 10 de ellos ocurrieron en la refinería de Salamanca.

El Reglamento de Seguridad e Higiene de Pemex Refinación y Petroquímica, para prevenir y reaccionar con inmediatez ante cualquier eventualidad, data de diciembre de 1945. Fue revisado en los años de 1970, 1977 y 1984. Y aunque en cada revisión fue actualizado, no se precisa si en los últimos 33 años se han aplicado más modificaciones (http://bit.ly/2puFolT).

Justo en noviembre de 1984 ocurrió el peor accidente en los registros de la paraestatal. Varias explosiones que ocurrieron durante la madrugada del día 19 en San Juan Ixhuatepec, conocido popularmente como “San Juanico”, acabaron con la vida de 500 personas. “Todo se volvió un resplandor colorado y caliente. Sentí que algo me lanzaba y fui a caer al patio de la casa”, narró ese día el paletero Antonio Espinoza González. “Con el estruendo llegaban como oleadas de calor que nos abrasaban, que nos quemaban intensamente”.

La explosión tuvo lugar en una planta de distribución de gas de Pemex. El mismo día, Pemex negó que la tragedia se originara en la planta almacenadora de gas, aunque sí calculó afectaciones para 200 mil familias de la zona. “La peor catástrofe en el D.F. y el Estado de México”, publicó esta casa editorial en su portada del martes 20 de noviembre de ese año.

Casi 500 víctimas entre lesionados y fallecidos

Los accidentes en las refinerías de Pemex han cobrado 33 vidas entre 2007 y 2016.

El pasado 12 de enero ocurrió un percance más que dejó a dos personas intoxicadas, y a una tercera fallecida, con lo que la cifra se elevó a 34 muertes. El hecho sucedió en la refinería de Ciudad Madero, en Tamaulipas, espacio que comenzó a operar en julio de 1914 y que ha registrado 65 accidentes, sólo en los últimos ocho años.

Además, 454 personas han resultado lesionadas en accidentes dentro de las refinerías. 407 de ellos (89.6%) son trabajadores de la empresa; el resto fueron contratistas. En total, se reportan 487 víctimas en percances ocurridos en estos espacios.

PERCANCES EN REFINERÍAS

Pemex Contratistas Año Accidentes Lesionados Muertes Lesionados Muertes 2007 Sin Dato 19 1 5 0 2008 Sin Dato 17 1 3 0 2009 26 26 3 1 1 2010 49 57 4 1 1 2011 72 70 4 3 0 2012 68 72 2 6 2 2013 47 51 0 7 2 2014 22 20 5 11 1 2015 43 43 0 10 6 2016 29 32 0 0 0 Gran total 356 407 20 47 13 Promedio año 44.5 40.7 2 4.7 1.3



RUSIA LIDERA LA LISTA

México se rezaga en el lugar 13 en producción

Pese a la situación que Pemex atraviesa actualmente, México se posiciona en el décimo tercer peldaño a escala internacional entre los países productores de petróleo en el mundo, con un promedio diario de 2.3 millones de barriles de crudo al día, según el Libro Mundial de Hechos que publicó en 2015 la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la estimación de la Agencia norteamericana data de un año en que Pemex registró una producción ligeramente por debajo de esa estimación: dos millones 267 mil barriles por día. En 2016 la producción redujo a 2.1 millones y para febrero de este año el promedio fue de sólo dos millones.

De acuerdo con el documento, sólo Brasil y Venezuela son los países latinoamericanos que producen más petróleo que México: 2.5 y 2.4 millones de barriles diarios en promedio, respectivamente. En la cima se encuentran Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, cuya producción promedio se mantiene en 10.2, 10 y 9.4 millones por día.



Otros países que se encuentran en el top 10 son China, Iraq, Canadá, Irán, Emiratos Árabes, Kuwait y Nigeria. Este último es el que se encuentra un lugar arriba de México.

De acuerdo con reportes publicados por El Economista, un incremento del 35% en la producción petrolera de Kazajistán (que en el documento de la CIA está en el peldaño 15) podría llevar a México una posición abajo.

GUÍA

Escándalos en la paraestatal

Pemexgate

Fueron 500 millones de pesos los desviados del sindicato petrolero para financiar la campaña del ex candidato presidencial priista, Francisco Labastida, quien eventualmente perdió la contienda electoral del año 2000 contra el panista (y primer presidente de transición en el país) Vicente Fox Quesada. El caso se mantuvo en secreto durante un año, hasta que el gobierno de Fox denunció el desvío y, tras el escándalo, el PRI fue multado con mil millones de pesos. Ninguno de los señalados recibió castigo. Carlos Romero Deschamps continúa al frente del sindicato y actualmente es senador por el Partido Revolucionario Institucional.

Cambio de mando

En el periodo gubernamental de José López Portillo, el titular de Pemex era Jorge Díaz Serrano, quien ayudó a colocar al país en uno de los primeros lugares a escala global en la producción de petróleo. En 1983, dos años después de que renunciar a la paraestatal tras reducir el precio del petróleo en el país sin consultar la medida con sus superiores jerárquicos, fue denunciado ante la PGR por un fraude de 35 millones de dólares durante su gestión. Con estos recursos, presuntamente adquirió dos barcos a sobreprecio. Entonces era senador de la República, por lo que fue desaforado y arrestado. Permaneció cinco años en prisión, pero los delitos por los que se le acusó no fueron comprobados oficialmente.

El líder sindical

El priista Carlos Romero Deschamps, tres veces diputado, líder del sindicato de trabajadores petroleros desde 1996 y actualmente en su segundo periodo como senador de la República, se ha envuelto en escándalos durante años. Se le involucró en el desvío de 500 millones de pesos del sindicato para apoyar la campaña a la Presidencia del priista Francisco Labastida, en el año 2000. Su estilo de vida, junto con el de su familia, también ha saltado al ojo público, al ventilarse viajes, compras y otros lujos —entre ellos un automóvil Enzo Ferrari de edición limitada propiedad de su hijo— que se relacionan con su posición adentro del sindicato, lo que además le ha permitido colocar a muchos de sus familiares en la nómina de la paraestatal.

El “nuevo” PRI

En febrero de 2016, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se despidió del cargo. Después fue relacionado con investigaciones de presunta corrupción con la empresa brasileña Odebrecht, a la cual habría pedido cinco millones de dólares para otorgarle contratos en el país. Y aunque él siempre ha negado dicha acusación, el director de Finanzas Estructurales de la firma sudamericana, Hilberto Mascarenhas, ha dicho que fue el mismo Emilio Lozoya quien le solicitó el dinero en noviembre de 2014. Odebrecht, cuyo titular recibió una condena de 19 años y cuatro meses de prisión, hizo tres pagos por 10.5 millones de dólares, según los propios ejecutivos.

LA VOZ DEL EXPERTO

A limpiar la casa para reconstruirla

Jorge Luis González Monteón (presidente de la Academia de Derecho Procesal Penal)

Durante décadas, Petróleos Mexicanos ha padecido corrupción y, pese a ello, ha mantenido a una obesa nómina que poco a poco ha permeado su operatividad. En la actualidad, los robos registrados (algunos de ellos con saldos fatales para el medio ambiente) ponen aún más en evidencia su declive.

En la opinión del experto, permitir a empresas extranjeras la exploración y producción de nuevas fuentes petroleras no es la solución para dar vuelta a la página y reforzar la refinación en México. “Se debe ir limpiando la casa para organizarla: liquidar al personal excesivo, produciendo para competir al exterior”.

Afirma que las seis refinerías del país operan, en promedio, a una capacidad del 60 por ciento. Y además, tampoco se ha invertido en tecnología para logrear la reutilización de la materia prima extraída.

Los materiales “obsoletos, para economizar”, la ordeña en ductos cuya ubicación en teoría sólo es del conocimiento de la paraestatal, los accidentes en las refinerías, la reducción en la producción y un sindicato liderado por el actual senador, Carlos Romero Deschamps, quien ha protagonizado varios escándalos por su vida ostentosa y la de su familia, son prueba del desgaste y la “limpia urgente” que requiere Pemex.

“Los robos no sólo son robos; también cobran vidas. Basta recordar la gran tragedia de abril de 1992 (en Guadalajara) que obedeció a robo de combustible. Ya han transcurrido más de dos décadas y esa situación sigue imperando. ¿Dónde está la política de prevención? ¿La supervisión? Si sabes lo que envías y lo que te reciben, ¿cómo no te das cuenta del robo? ¿Cómo es que una empresa de esa magnitud, que a todos nos cuesta, no repare en ello?”.

PRODUCCIÓN

Mayor producción Peor producción Producción 1996 2006 2016 Año Barriles* Año Barriles* Cadereyta 159 213.9 124.7 2003 227.5 1999 114.4 Madero 145.2 172 94.5 1992 187.2 2002 89.9 Minatitlán 198.4 173.1 134 1992 228.8 2016 134 Salamanca 182.5 195.8 169.5 1993 207.4 2011 167 Salina Cruz 317.8 299.5 235.7 1998 324.9 1990 232.7 Tula 320.7 272.9 198.8 1996 320.7 2016 198.8 Totales 1323.6 1327.2 957.2 *Miles de barriles por día

TOP 10

Productores de petróleo en el mundo

País Barriles* Rusia 10.2 Arabia Saudita 10.05 Estados Unidos 9.4 China 4.2 Iraq 04.05 Canadá 3.6 País Barriles* Irán 3.3 Emiratos Árabes Unidos 2.8 Kuwait 2.5 Venezuela 2.5 … México 2.3

PRODUCCIÓN DE CRUDO EN REFINERÍAS

Mayor producción Peor producción Producción 1996 2006 2016 Año Barriles* Año Barriles* Cadereyta 159 213.9 124.7 2003 227.5 1999 114.4 Madero 145.2 172 94.5 1992 187.2 2002 89.9 Minatitlán 198.4 173.1 134 1992 228.8 2016 134 Salamanca 182.5 195.8 169.5 1993 207.4 2011 167 Salina Cruz 317.8 299.5 235.7 1998 324.9 1990 232.7 Tula 320.7 272.9 198.8 1996 320.7 2016 198.8 TOTALES 1323.6 1327.2 957.2 *Miles de barriles por día

LAS REFINERÍAS EN MÉXICO

Refinerías Localización Inauguración Antonio M. Amor Salamanca, Guanajuato 30 de julio de 1950 Lázaro Cárdenas del Río Minatitlán, Veracruz 22 de febrero de 1956 Miguel Hidalgo Tula y Atililaquia 18 de marzo de 1976 Héctor R. Lara Loza Cadereyta, Nuevo León 18 de marzo de 1979 Antonio Dovalí Jaime Salina Cruz, Oaxaca 24 de agosto de 1979 Francisco I. Madero Ciudad Madero, Tamaulipas 15 de julio de 1914 Fuente: Pemex

