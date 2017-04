Dólar 'envejece' camiones de carga en México

Al cierre de 2016, su promedio de edad fue de 16.2 años

CIUDAD DE MÉXICO (26/ABR/2017).- La falta de acciones en favor del mejoramiento del autotransporte, aunado al encarecimiento del dólar, han elevado la edad promedio de los camiones de carga en México, lo que a su vez ha restado competitividad logística al país al elevar los costos de transportación y seguridad vial, dijeron expertos.

Al cierre de 2016, la edad promedio de los camiones de carga en el país se ubicó en 16.2 años, lo que representó el mayor nivel desde 2001 y tres años más que el registro de 2008, cuando observó su menor longevidad, revelan datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Según expertos, las unidades de 16 años de edad son ineficientes, inseguras y contaminantes, además no son negocio para quienes las operan porque consumen más combustible.

José Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar, dijo que son varios los factores que han incidido en el envejecimiento de la flota de camiones en el país.

“El microtransportista no tiene condiciones reales y efectivas en financiamiento, la banca de desarrollo no ha diseñado ningún producto que pueda acoplarse a esas empresas y la banca comercial no ve atractivo al sector por la informalidad, además está el tipo de cambio que ha hecho que el precio de los camiones aumente”, expuso en entrevista con El Financiero.