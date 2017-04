Alza inflacionaria golpea más a 62% de la población ocupada

La inflación anual fue de 5.62% en la primera quincena de abril, el nivel más alto desde 2009

GUADALAJARA, JALISCO (25/ABR/2017).- Los seis mil 500 pesos que perciben entre 60% y 70% de la población económicamente activa que se encuentra trabajando, son insuficientes para cubrir todos los gastos que requieren, incluyendo los alimenticios.

Para más de 62% de la población ocupada en Jalisco que ronda los tres millones 571 mil 709 habitantes, es imposible adquirir la totalidad de los 121 productos que contempla la canasta básica, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 10.2% de los trabajadores gana menos un salario mínimo, 24.3% gana entre uno y dos, 27.6% los que ganan entre dos y tres, 17.4% quienes perciben entre tres y cinco, y tan sólo el 7.4% gana más de cinco salarios.

El costo de la canasta básica ronda los nueve mil 500 pesos, por lo que se necesitarían cuatro salarios mínimos para poder adquirir sus productos al final de cada mes. Aunado a esto, los incrementos en los precios, sobre todo de los comestibles, ha hecho más difícil que las personas adquieran los productos alimenticios necesarios.

Según la cifras del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una disminución de 0.15% en la primera mitad de abril, muy probablemente por los descensos en las tarifas de electricidad por el programa de verano.

Sin embargo, a pesar de esta disminución, la inflación anual se ubicó en 5.62%, su nivel más alto desde junio de 2009, según los datos más recientes dados a conocer por el Inegi. Esto, frente a la quincena previa que reportó 5.42% anual.

El aumento en el precio de productos como el chayote, aguacate y jitomate, así como los servicios turísticos, lo que provocó que la inflación en la primera quincena de abril llegara a tal nivel.

El Inegi detalló que el índice de precios de la canasta básica registró un descenso de 0.98%, aunque la percepción general es que el salario no alcanza para los productos de primera necesidad.

Ahora gastan más por lo mismo

Para muchos ciudadanos el aumento en la inflación y la variación en los precios significan comprar menos cuando hacen el mandado.

En el caso de la señora María, quien se dedica a las labores de limpieza en los alrededores del Mercado de Abastos, asegura que tiene la posibilidad de llevar más productos a su casa porque algunos comerciantes le llegan a regalar algunas frutas y verduras. Pero aun así, tiene que invertir entre 200 y 250 pesos al día para llevar alimento a su casa, a pesar de ganar el mínimo.

“Compré lo más necesario: plátano, una adoberita (queso) de medio, un cuartito de jamón, una papaya y nada más, lo demás me lo regalaron, pero me gasté como 230 pesos. Los comerciantes dicen que llega el producto más caro y ellos tienen que dar caro, pero como uno que gana el mínimo, ¿usted cree que nos va a alcanzar?”.

Por otro lado, la señora Rosa señala que gastó alrededor de 150 pesos más para cubrir la comida que surte cada tres semanas, en la que de acuerdo con ella vio que la verdura y los cereales fueron los que más subieron.

“Si normalmente me gasto 700, ahora me gasté 800 u 850 y lo surto para tres personas. Si subió en porcentaje como 10%, lo noté en calabaza jitomate, frijol, arroz y azúcar”.

Mientras que algunas personas como María, se dan el tiempo para buscar las ofertas y comprar sólo lo que necesitan para aminorar los gastos.

“Del pescado pagué 35 pesos de dos filetes, 25 pesos en la fruta y la verdura (dos manzanas, dos mangos y cuatro jitomates) y un peso en el cilantro, con esto comemos mi marido y yo. Le ando buscando que este bueno y que sean oferta, no me voy a lo seleccionado, no me voy a lo bonito. Me voy a lo maduro, a lo que yo necesito”. ¿Cuánto se gastaría en lo seleccionado? “Aquí (en el Mercado de Abastos) me hubiera gastado el doble, como 100 pesos”.

PARA SABER

¿Por qué varía la inflación?

• Fluctuación cambiaria del peso frente al dólar y rezago en la transferencia de la depreciación cambiaria

• Alza de costos del gas LP y gasolina por la liberación de precios

• La incertidumbre producida por el cambio de gobierno en EU, respecto al TLCAN y migración

• Tensión sobre los resultados inciertos ante la posible renegociación del TLCAN

• La oferta y demanda de los productos principales de la canasta básica también se ve reflejado, en el aumento de sus precios

• El aguacate, el frijol, la pera y el azúcar fueron algunos de los productos que más incrementaron su precio en 2016.

• Por otro lado, los productos agropecuarios mostraron una menor variación en sus precios