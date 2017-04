Se triplica cifra de empleados domésticos en sólo seis años

En 2010 había en el Estado 55 mil trabajadores del hogar, actualmente hay casi 158 mil

GUADALAJARA, JALISCO (16/ABR/2017).- Más de 100 mil personas se han integrado al trabajo doméstico en Jalisco en los últimos seis años, un incremento de 185% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Actualmente en la Entidad, 141 mil 402 mujeres (89.5%) y 16 mil 484 hombres (10.5%) reciben remuneración por dedicarse a las labores del hogar, lo que da un total de 157 mil 886 trabajadoras y trabajadores domésticos.

La cifra creció casi dos veces de 2010 a 2016, pues hace seis años existían en Jalisco 55 mil 345 personas dedicadas a esta actividad.

En Jalisco labora 6.5% de los 2.4 millones de personas que actualmente trabajan en algún domicilio de México para alguien más, de estos empleados 95% son del sexo femenino. En 2010, INEGI reportaba que los más de 55 mil trabajadores domésticos de Jalisco significaban 3.5% del millón 581 mil 310 empleados que había a nivel nacional.

TESTIMONIO

Obtiene más dinero aseando y planchando en casas ajenas

Yolanda Martínez Escobedo se desempeña como trabajadora doméstica desde hace 20 años. A lo largo de este par de décadas, logró enrolarse con 10 empleadoras, con quienes ya acumula más de una década de relación laboral y aproximadamente “tres años con las más nuevas”.

La señora plancha la ropa de los 10 hogares en los que trabaja y en cinco de éstos también hace la limpieza de las casas. Por el aseo, ella cobra 250 pesos al día, es decir, mil 250 pesos semanales por casa. En tanto, la paga por planchar varía de acuerdo a la cantidad de prendas, por las que cobra entre 40 y 50 pesos la docena.

“Mi trabajo era planchar en una tintorería y de ahí busqué la alternativa de irme a buscar el trabajo en las casa porque la verdad me convenía más. En la tintorería tenía que respetar un horario de entrada y de salida y ganaba más poquito, 700 pesos a la semana. Entonces empecé a irme a hacer el aseo a las casas y quitarme de planchar, pero se fue dando la oportunidad de ¿por qué no les planchaba? y empecé así. Les hago el aseo a unas y les plancho a otras”.

Yolanda asegura que con el cambio de la tintorería al trabajo doméstico le fue mejor, debido a la flexibilidad que muestran las empleadoras con ella, situación que ha generado a base de su trabajo.

“Me fue mejor porque en la tintorería no contaba con ninguna prestación. Sólo era un sueldo al que tenía derecho por estar ahí cubriendo un horario. Mi experiencia me hace sentirme motivada, por la confianza que yo misma he generado con mi trabajo (…) No tengo un horario y entro a la hora que yo me quiera desocupar, ahora sí que yo soy la que me pongo mi horario para entrar o para salir y puedo moverlas si se me dificulta algo y en la tintorería no”.

México desaira ratificación de convenio internacional

Marcelina Bautista Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado el 16 de junio de 2011 por el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, para sacar de la informalidad a 2.4 millones de mujeres y hombres que realizan el trabajo doméstico en México.

El convenio, firmado por 183 países y sólo ratificado por 22 (11 de estas latinoamericanas), desarrolla en 27 artículos derechos del trabajo digno para trabajadoras del hogar. Habla sobre horarios, vacaciones, aguinaldo, contrato por escrito, derecho a la organización, a la seguridad social, establece la edad mínima para trabajar, el derecho a la migración, entre otros.

El convenio está acompañado por una recomendación, que de acuerdo con Marcelina Bautista, da al Gobierno indicaciones para la creación de políticas públicas en beneficio de los trabajadores domésticos.

La activista ve en el Ejecutivo federal y en el Congreso de la Unión, falta de voluntad política, discriminación y desprecio al trabajo doméstico de mujeres y hombres, y consideró que hay elementos de clasismo y racismo en esta situación.

“Creo que los legisladores no han encontrado las mejores maneras de establecer estos derechos en la Ley del Trabajo. Ellos han dicho que ya están listos para recibir del Gobierno, la propuesta del convenio y ratificarlo…”

No se aplica la ley para proteger a los empleados

Quienes se dedican al trabajo doméstico en Jalisco y México viven diferentes tipos de violaciones a sus derechos laborales y humanos. Lo anterior se debe a que: “todavía tienden a vivir bajo la buena voluntad de los empleadores y no regido por la Ley Federal del Trabajo, que las (y los) excluye de todos los derechos laborales, además de la previsión social”, expone Marcelina Bautista Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).

Bautista Bautista, quien también es secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), refiere que quienes laboran en los domicilios son una población desatendida, que no está regida por una norma laboral, “ni siquiera por un contrato de trabajo por escrito”.

Su tiempo promedio de trabajo es de 12 horas, aunque la Ley Federal del Trabajo señala en su Artículo 61 que la duración máxima de la jornada será de ocho horas.

El capítulo 13 de la misma ley, sobre los trabajadores domésticos, refiere en el Artículo 335 que “la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios que deberán pagarse a estos trabajadores”, pero dicha comisión no contempla a este segmento en sus tabulaciones salariales vigentes desde enero de 2017.

“El salario de la trabajadora está basado en los salario mínimos generales y puedes encontrar trabajadoras que ganan 170 pesos o incluso 70 pesos como en el Estado de Chiapas”.

Labor compleja informar sobre sus derechos laborales y humanos

Marcelina Bautista Bautista, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), señala que el sindicato está constituido por 800 trabajadoras de los estados de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Colima, a quienes han orientado sobre sus derechos laborales y humanos para que puedan usarlos como una forma de mejorar sus condiciones de trabajo y con el fin de empoderarlas.

Actualmente trabajan en la orientación y sensibilización en entidades como Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas, pero reconoce que aunque está su lista, aún no tienen fecha para llegar a Jalisco.

La mayor dificultad que plantea la activista, es la falta de recursos para llegar a todos los estados y realizar su labor con las trabajadoras del hogar.

TRABAJADORES DOMÉSTICOS

Los problemas que enfrentan a diario

• Pago de salario que no corresponde con las actividades que realizan

• Despido injustificado

• No se reconoce una indemnización después de muchos años de trabajo

• Largas jornadas de trabajo que no corresponden con el pago

• Hostigamiento sexual

• Discriminación por su condición

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Capítulo 13: Trabajadores domésticos

• Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales (... de) guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo maltrato de palabra o de obra.

• Artículo 338.- en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes.

• Artículo 339.- En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio.

• Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo (…) pagando la indemnización con lo dispuesto en el Artículo 50.

• Artículo 50.- Las indemnizaciones consistirán: I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios.

NUMERALIA

En el país

1.5 millones de trabajadoras domésticas había en 2010.

2.4 millones de empleadas del hogar remuneradas en 2016

34% el incremento de trabajadoras domésticas en el país en un lapso de seis años.