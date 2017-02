Comerciantes temen por cierre en Ávila Camacho

Funcionarios avisan del corte, pero no sobre apoyos o compensaciones

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Comerciantes que se encuentran sobre la avenida Ávila Camacho, entre los cruces de Circunvalación y Mar Egeo, en donde el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ha anunciado un cierre total en la circulación por siete meses, temen por sus ventas.

“Vinieron los del Gobierno y nos dejaron un volante. Nos dijeron que iba a estar cerrado, que iba a haber rutas alternas. Pero nosotros dependemos de las personas que nos traen sus vehículos y para nosotros sí es bastante delicado, aunque nos dijeron que iba a haber personas en las esquinas dando acceso al tránsito local”, comentó Sandra Ramírez, asistente administrativa de un taller mecánico.

Empleadas de una pastelería que se encuentra dentro de la zona fueron las únicas que dijeron tener conocimiento de que hay apoyos por parte del Gobierno, para minimizar las dalos. “Nos dejaron una hoja en donde dice que ellos pagan el predial al 100% y nos dejaron volantes, fue todo lo que nos dijeron”, dijo Nelly, una de las encargadas.

Sin embargo, hay algunos que no tuvieron tanta suerte, como Víctor, encargado de un restaurante, quien menciona que, a pesar de que fueron a avisarle, no supieron darle la información completa. “Vino una muchacha la semana pasada, pero pues nada más me dijo que iban a cerrar, pero no habló nada de apoyos, ni de cómo le íbamos a hacer nosotros”.

Ahora sólo esperan que el periodo de cierre a la circulacón no supere los siete meses anunciados, ya que si es más tal vez sus negocios no puedan seguir adelante.

OTRO CORTE

También en Federalismo

Dentro de las obras para la construcción e la Línea 3 del Tren Ligero, el Siteur también planea modificaciones a la circulación en la zona de avenida Federalismo, Ávila Camacho y la calle Durango.