Corte de NY desecha demanda contra Wal-Mart de México

Accionistas acusaron que la expansión de la empresa se basó en supuestos sobornos a funcionarios públicos mexicanos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (27/FEB/2017).- Una corte federal de distrito de Nueva York anunció este lunes su decisión de desechar una demanda contra la filial en México de la cadena de tiendas departamentales Wal-Mart, que se basó en señalamientos por supuestos sobornos a funcionarios públicos mexicanos.



La demanda fue interpuesta en 2013 por un grupo de accionistas de Wal-Mart que se dijo afectado por el impacto accionario que causó una investigación publicada en el diario The New York Times que reveló que la expansión de esta empresa en México se basó en sobornos a funcionarios de ese país.



Luego de la publicación de tal investigación, que mereció a los reporteros del Times un Premio Pulitzer, el valor accionario de la empresa se desplomó en 17 mil millones de dólares, por lo que un grupo de accionistas interpuso la demanda.



Los abogados de los accionistas, sin embargo, no convencieron a la juez federal de distrito, Katherine Polk Failla, de que el entonces presidente de Wal-Mart en México (Wal-Mex), Ernesto Vega, o el director ejecutivo de esta empresa, Scot Rank, supieran del presunto esquema de sobornos.



La juez rechazó asimismo las afirmaciones de los accionistas de que Wal-Mex y Wal-Mart eran responsables por la actividad de Vega y Rank, y de que la filial mexicana hubiera engañado a los accionistas afirmando que operó legal y éticamente durante la operación del supuesto esquema.



"El secretario de la corte tiene la intención de terminar todas las mociones pendientes, aplazar todas las fechas restantes, y cerrar este caso, tal como se expone en esta sentencia y resolución", de acuerdo con documentos de la corte firmados por Failla.



El caso de Nueva York es sólo uno de las demandas interpuestas contra Wal-Mart en Estados Unidos por el escándalo reportado por el Times.



En septiembre pasado, una corte del estado de Arkansas dio luz verde para que accionistas de Wal-Mart pudieran continuar con una demanda contra la empresa derivada de la investigación periodística publicada en 2012.