Más vale prevenir con los seguros de salud

Según Condusef, lo ideal es invertir en protección en caso de una contingencia

CIUDAD DE MÉXICO (26/FEB/2017).- Es común no preocuparse por una enfermedad hasta padecerla o no pensar en que se puede sufrir un accidente, por ello es recomendable adquirir un seguro de salud que evite hacer gastos no considerados en un percance.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), existen en el mercado diferentes tipos de seguros referentes a la salud y si no se cuenta con una afiliación a alguna institución pública como IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, lo ideal es invertir en una protección en caso de una contingencia.

En México, casi 19 millones de adultos cuentan con un seguro, de ellos 27 por ciento cuenta con gastos médicos y 14.4% uno contra accidentes.

La Condusef expone en su publicación "Proteja su dinero" que el seguro de gastos médicos incluye atención médica, intervenciones quirúrgicas, gastos hospitalarios, alimentos y medicamentos, análisis clínicos y Rayos X, entre otros beneficios.

Se puede utilizar en caso de un accidente o enfermedad, donde la aseguradora cubrirá los cargos si se necesita hospitalización y en los casos que queden estipulados en la póliza, pero es necesario que antes de contratarlo se especifique si se padece alguna enfermedad, aclara el organismo.

La publicación precisa que la diferencia entre los gastos médicos y un seguro de salud radica en que este último se enfoca en conservar y mantener la salud, por medio de programas de prevención, consultas y tratamiento de enfermedades.

Otro seguro que se debe considerar es el de accidentes personales, ya que en caso de un percance cubre las lesiones que requieran atención médica, así como la muerte ocasionada por el mismo.

El organismo añade que muchas veces no se conocen las condiciones y beneficios reales de un seguro, por lo que se ve poco necesario o caro, por lo que recomendó buscar los Seguros Básicos Estandarizados que son más económicos y fáciles de contratar.

Sin embargo, en cualquier seguro que se contrate de este tipo, es indispensable conocer sus alcances, es decir, gastos amparados, exclusiones y padecimientos con periodos de espera, sólo por citar.