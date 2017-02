Realizarán inventario nacional de agave este 2017

Este censo contribuirá a que todas las industrias que demandan agave cumplan con los requisitos de trazabilidad

GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2017).- Con el objetivo de ordenar la producción de las siete cadenas productivas que dependen del agave, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) realizará un inventario nacional este 2017.



Actualmente, el agave es utilizado para la producción de inulina, jarabes, mezcal, sotol, bacanora, diversos destilados de agave y el tequila



Se estima que de los 85.3 millones de agaves plantados a lo largo del país, alrededor de 10 millones son utilizados para la producción de insulina y jarabes cada año. Sin embargo, la industria de la que dependen no reporta su ubicación, magnitud de cultivos y estado fitosanitario.



Por ello, Ramón González Figueroa, director del CRT, destacó que el censo nacional del agave contribuirá a que todas las industrias que demandan agave cumplan con los requisitos de trazabilidad.



"Queremos que el agave que se está demandando para inulina y jarabe tenga su propio inventario, para que no estemos haciendo plantaciones cuando no se van a utilizar para el tequila. Porque no sabemos cuánto venden y hacia donde se exporta", puntualizó.



De acuerdo con González Figueroa, existe disposición por parte de la dependencia federal para censar los plantíos de agave y transparentar su destino. Adelantó que el siguiente martes sostendrán una reunión para alcanzar los primeros acuerdos.



Con estos esfuerzos se busca obtener apoyos para el fortalecimiento de laboratorios, así como para la investigación y desarrollo tecnológico a través de incentivos a los productores.



Para iniciar con la realización del inventario de agave, el CRT ha realizado algunos ejercicios preliminares a través de la tecnología que brindan los drones.



Ramón González explicó que la intención es realizar sobrevuelos en las hectáreas plantadas, con el fin de cuantificar los agaves, conocer su estado de salud, tamaño, altura y ubicación.



Estos ejercicios se han llevado a cabo en el campo experimental del CRT en Acatic, Jalisco, sitio donde se implementó, desde el 2012, el programa de investigación y validación tecnológica para diagnosticar y resolver las enfermedades de los agaves tequilana weber variedad azul.



Dichos agaves, provenientes de 50 municipios, fueron plantados en un área de seis hectáreas con el fin de generar "resistencia genética" a plagas como la marchitez, pudrición y mancha gris.



Actualmente, la industria tequilera cuenta con un inventario de 45 millones de agaves para la producción de este año, dos millones más que el 2015. Esto equivale a 942 mil toneladas. Además, se cuenta con 209 millones de litros de tequila listos para su comercialización.



Bajo este panorama, la industria tequilera garantiza abasto suficiente para la producción de tequila este año.

