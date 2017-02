Prevén que economía mexicana superaría salida del TLCAN

El país está mejor preparado para crisis desde que ingresó a la OMC, destacan analistas

CIUDAD DE MÉXICO (17/FEB/2017).- En caso de no darse una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México podría sobrellevar los cambios que implicaría salir de este acuerdo debido al favorable entono económico que prevalece en él, señaló Alex Hollander, presidente de la Chartered Financial Analyst (CFA) Society of Mexico.

El directivo expresó que en caso de darse la salida de México del TLCAN y su ingreso a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la economía nacional estaría mejor preparada ante otros enfrentamientos que ha tenido que sortear como la crisis del 95.

"Tenemos una economía con una clase media mayor, una economía más diversificada y la capacidad exportadora", dijo el presidente de la CFA Society of Mexico, una asociación de profesionales en inversiones.

Señaló que este tema fue uno de los tópicos que se abordó durante la conferencia "Latin America Investment Conference" llevada a cabo el pasado 2 y 3 de febrero en Cancún, donde especialistas se reunieron para analizar tendencias económicas regionales y globales, y su impacto en América Latina.

"Todo mundo está diciendo que México tiene productos de calidad, tenemos capacidad exportadora, tendríamos que aprovechar más los tratados que tenemos con Asia, la Unión Europea y Sudamérica", dijo.

"Ya que si no se llega a un acuerdo de renegociación del TLCAN, México podría salirse y aplicaría bajo las reglas del Organización Mundial del Comercio, que si afectaría pero por lo menos ya se tendría un poco de claridad", expuso.

En este sentido, Alex Hollander enfatizó que los expertos en la conferencia señalaron que el mejor panorama sería una renegociación del TLCAN, ya que lleva 23 años de que no ha sido actualizado y existen nuevos panorama económicos y tecnológicos que necesitan incluirse.

Al respecto, el vocero del mismo organismo, Sebastián Miralles, mencionó en entrevista, que México y Estados Unidos están enlazados en una cadena productiva que sería muy complicada de separar.

"Cualquier daño a la economía mexicana es un daño a la americana, eso te haría pensar que el acuerdo más probable y más sensato sería llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes que sería una renegociación del TLCAN con una actualización", detalló.

Describió que en caso de que se diera la eliminación del TLCAN y México se guiara por las reglas de la OMC, éste operaría con aranceles de menos cuatro por ciento dependiendo de la industria. No obstante, dijo, esto no afectarían la competitividad de México.

"Lo que si afectaría, es el flujo de la cadena de suministros que se han desarrollado entre Canadá y Estados Unidos, el ir y venir de las piezas sería muy complicado para formar el producto final y además los obligaría a una mayor localización de los componentes.

"Esto significaría que algunas plantas en México se tendrían que reubicar en EU o Canadá y viceversa que algunas fábricas en EU se venga a México. Esto puede tener cosas benéficas como que unas empresa para estar más cerca de la manufactura y del componente final del ensamblaje final, se tenga que venir a México", señaló.

Asimismo, apuntó que empresarios tanto locales como extranjeros, se mantienen en un panorama de cautela a la espera de conocer cuál será la política final que seguirá el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

"Un sondeo entre profesionales de capital privado me dice que un 80 por ciento de las transacciones privadas están en stand by, están detenidas a la espera de ver que es lo que sucede", refirió.

Manifestó que estas inversiones provienen principalmente de Sudamérica, Europa y Asia, "son transacciones que están pendientes es decir que sus planes de inversión están detenidos.

"Aunque hay muchas inversiones que van a seguir adelante aunque las renegociaciones del TLCAN no sigan adelante y no sean favorables para México. Por ejemplo, el sector de manufactura de exportación sigue siendo competitivo en casi todos los escenarios de renegociación.

"Trump está tratando esto como si fuera una renegociación hostil haciendo ver que va a ser una reunión única sin interacciones posteriores. Lo cierto es que la relación entre México y Estados Unidos es y será obligada, es y será prolongada, es y será multifacética y requiere la cooperación de ambas partes para que sea exitosa", expuso.