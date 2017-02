'Tiendita' en Durango se fondea con Bitcoins

Personas en todo el mundo las que le prestaron desde 10 centavos hasta cinco dólares

CIUDAD DE MÉXICO (17/FEB/2017).- Después de varios intentos de conseguir un crédito bancario sin éxito, José González, un duranguense de 35 años quien nunca había tenido un trabajo formal, logró reunir el dinero necesario para montar una miscelánea en su natal Durango, pero no lo hizo con pesos, sino con Bitcoins.

Tras una búsqueda en internet, González, que ahora cuenta con seis “tienditas”, encontró a BTCJam, una de cientos de empresas de crowfunding que utilizan la moneda virtual, en donde existe gente que necesita fondeo y también hay personas dispuestas a prestar.

—Cuéntame José, ¿para qué quieres el préstamo?

—Pues vivo en Durango, en México, y siempre he querido tener una miscelánea y he tratado con los bancos, pero nunca he tenido un empleo formal y no tengo historial crediticio, pero he sido muy buen pagador.

—Pero, José, ¿a quién le has pedido prestado que le has pagado?

—En mi comunidad mucha gente me conoce y le he pedido prestado a mis vecinos y amigos y les he pagado.

—Tómale un video a tus vecinos que testifiquen lo que estás diciendo, aunque no hablen inglés, no importa, y súbelos a la plataforma.

—Fueron alrededor cien personas en todo el mundo las que le prestaron desde 10 centavos hasta cinco dólares, hasta que él obtuviera sus primeros 100 dólares.

Esa fue la primera parte del proceso. La segunda etapa era conseguir una plataforma que pudiera realizar el cambio de bitcoins a pesos. Bitso, una empresa mexicana de pagos, fue su alternativa.

Daniel Vogel, presidente y cofundador de Bitso, describe que en los inicios del bitcoin, la gente lo usaba para especulación, pero ahora lo está usando para el comercio electrónico, pagos en línea o para hacer transacciones internacionales de Pymes, a un menor costo que el de la banca tradicional.

“El bitcoin se está usando para casos prácticos de financiamiento porque no pueden hacer algo con los bancos o, recibir remesas a un costo más bajo”, describió Vogel a El Financiero

Aunque tuvo un inicio muy volátil e incierto, el bitcoin ahora es más consistente. Incluso, en 2016, tuvo un repunte de 106 por ciento, mientras que en 2017 acumula una apreciación de 6.36 por ciento.