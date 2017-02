Un uso ordenado de la tarjeta de crédito evita escalada de intereses

Los expertos recomiendan poner mucha atención en su fecha de corte del plástico

GUADALAJARA, JALISCO (13/FEB/2017).- Un buen uso correcto de la tarjeta de crédito garantiza una deuda en niveles manejables.

Durante cinco años Diego utilizó dos tarjetas de crédito sin ningún contratiempo hasta que hace cuatro meses empezó a incrementar su deuda. Ahora, además de los 85 mil pesos que gastó, debe alrededor de 15 mil pesos de puros intereses.

“Mi pareja y yo tuvimos un embarazo inesperado y hubo más gastos. Los intereses me fueron ganando. Debía como 84 mil pesos de las dos pero dejé de pagarlas y ahora ya debo casi 100 mil pesos”, explicó.

El joven cometió un error: un conocido le recomendó que no abonara ni los saldos mínimos para que terminara pagando menos, pero se arrepiente porque ahora ve que no fue la mejor decisión.

Aunque aún le falta liquidar su débito, Diego indicó que volverá a utilizar tarjetas de crédito en el futuro ya que son buenas para emergencias y dan puntos que se pueden canjear en varios lugares, pero en su caso dejará de hacer gastos “hormiga” y compras innecesarias.

Recomendó poner mucha atención en su fecha de corte; “que no se confíen, a mí me ha servido tener la aplicación móvil. Otro punto es no comprar cosas que se van a acabar antes de que termines de pagarlas; eso pasa mucho, por ejemplo, unos tenis que no duran mucho y como ya no los tienes se te olvida pagar, satanizamos mucho las tarjetas pero es nuestra culpa no manejarlas bien”.

Grecia, alumna de la Universidad de Guadalajara, sacó su tarjeta de crédito hace un año luego de que le ofrecieran una cuenta preferencial por ser estudiante. Sin embargo, por gastos universitarios no pagó mil pesos que debía y en cuatro meses sólo pagó el mínimo.

“Me subió la deuda a dos mil 700 pesos y me exigían gastar mínimo 70 pesos al mes para que no generara más intereses, terminé pagando casi lo triple de lo que debía porque iba creciendo la tasa de interés con cada día”.

Créditos con tasa fija

Enrique Cuevas, del departamento de Métodos Cuánticos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), resaltó que es muy importante preferir créditos con tasas fijas. “En este momento puede ser riesgoso si la tasa de interés la dicta el mercado, hay que contratar créditos a tasa fija. Por ejemplo ahorita están subiendo por fenómenos especulativos en el ámbito internacional, hay volatilidad, en el corto plazo puede subir de manera abrupta”.

El especialista dijo que en un crédito hipotecario aunque generalmente las tasas de interés no pueden subir más allá de 12% o 13% anual, cuando se inicia con una tasa variable del seis o siete por ciento, puede aumentar los siguientes años dependiendo la situación económica.

En el caso de las tarjetas de crédito subrayó la importancia de no pasarse de la fecha límite de vencimiento cada mes ya que pagar a tiempo toda la cantidad que se debe hace que no se tengan que pagar intereses.

“Por cada día que nos pasemos nos van a cobrar una tasa de interés, que sí es muy alta porque rebasa generalmente 25 por ciento. Si nos seguimos atrasando se nos va a cobrar interés sobre interés, de tal manera que cada día la deuda irá creciendo”.

Cuevas alertó sobre la confusión del saldo mínimo a pagar, puntualizó que hay que tener cuidado porque esa cantidad aunque es la adecuada para el banco, no significa que te exima de los intereses. Por ejemplo si debes pagar tres mil pesos pero abonas mil pesos de mínimo, los intereses de van a los dos mi pesos restantes.

“Vamos a pensar que en un año sólo pago lo mínimo, puede ser que esa deuda se incremente de tal manera necesite cinco años o más años para solventarla”.

Asimismo, recordó que aunque si se paga a tiempo no habrá intereses, hay que considerar el CAT (Costo Anual Total) que incluye otras variantes como la comisión anual por usar la tarjeta. “Hay que fijarnos también que el CAT no incluye el IVA, y resulta que tenemos que pagar más por lo que contratamos porque no nos fijamos. Mensualmente el banco informa a la Condusef sobre el historial crediticio, por lo que si nos atrasamos un mes y no pagamos siquiera el mínimo, tenemos un punto en contra. El problema es tener un historial negativo, hay que tener cuidado”.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Consudef) cuenta con una herramienta para calcular cuánto pagarías de intereses con los puros pagos mínimos: https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_pagomin/datos.php?id_instL=10

Recomendaciones para un mejor uso de la tarjeta de crédito

• Cuando acudas a restaurantes o comercios, solicita que te lleven la Terminal Punto de Venta para hacer la operación.

• No la pierdas de vista al firmar el voucher y guárdalo para posteriores reclamaciones en caso de alguna

anomalía.

• Evita comprar por impulso, adquiere sólo lo que tu capacidad de pago te permita.

• Asimismo, lleva contigo una lista de los teléfonos de emergencia de tu banco, para reportar, si llegara a suceder, el extravío de tu plástico.

• Si requieres retirar efectivo con tu Tarjeta de Crédito en un cajero automático, debes verificar la comisión que te cobrarán por la disposición, que normalmente es un porcentaje de entre el 5% y 10% del monto dispuesto, dependiendo del emisor de tu tarjeta.

• Existe la comisión por el uso de cajeros automáticos que no son operados por la institución emisora de tu tarjeta, que puede variar dependiendo de la ubicación y el giro comercial en donde se encuentran instalados, por ejemplo, los ubicados en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras, generalmente cobran una comisión mayor que los instalados en sucursales bancarias o en hospitales.

