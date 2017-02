Piden cuidar las finanzas en este Día de San Valentín

Piden cuidar gastos desmedidos en la compra de regalos por el Día del Amor

CIUDAD DE MÉXICO (08/FEB/2017).- En el Día del Amor y la Amistad es mejor conocer las finanzas personales y no dejar que la emoción de la celebración permita gastos excesivos, señala Principal Financial Group.

Lo anterior, debido a que el año pasado en dicho día se registró una derrama económica estimada de 20 mil 261 millones de pesos, lo que representó un aumento del 2.7 por ciento respecto al 2015, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

En un comunicado, la compañía de soluciones integrales de ahorro e inversión a largo plazo destacó que si no se tiene bien definido un plan de cuánto es el gasto respecto al 14 de febrero, las deudas podrían aumentar, por lo que dio algunos consejos para salir ileso financieramente en ese día.

Con el propósito de no afectar la cartera, lo primero a considerar es que gasto se puede reducir este mes y así diseñar un plan para no malgastar el dinero; mientras que no gastar toda una quincena en un solo día también resta preocupaciones y suma amor para dar los 364 días del año.

Días previos al festejo del amor y la amistad es bueno cotizar o comprar entre las distintas opciones con las que será más fácil sacar provecho en descuentos especiales o promociones.

En tanto adquirir con anticipación es la clave para festejar ese momento sin tener estrés financiero, y así ahorrar para gastos futuros.

La compañía destacó que para quienes no celebran el Día del Amor y la Amistad pueden iniciar un plan de ahorro a corto o mediano plazo para irse de viaje, ya sea solos o en pareja.

Para ello se propone que para el plan a largo plazo se aporte al menos el 10 por ciento de los ingresos en el Afore y mejor se disfrute un retiro con mucho amor.