México, listo para exportar autos a Europa y Asia

La industria automotriz en el país dice que están listos para diversificarse en otros mercados

CIUDAD DE MÉXICO (07/FEB/2017).- Al pronunciarse en favor del libre comercio, la industria automotriz del país anunció que México estaría listo en materia logística para diversificar sus exportaciones hacia los mercados europeos y asiáticos.



El director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia), Fausto Cuevas, expresó el apoyo del sector al gobierno mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y aseguró que "si lo que buscamos es no cerrarnos, lo peor que podemos hacer es reaccionar y brincar al son del tweet del día".



Al dar a conocer el reporte de producción y exportación de la industria durante enero pasado, confió en el avance de estas negociaciones, aunque destacó que no son las únicas que México lleva a cabo, pues también está la profundización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, entre otras.



Por lo tanto, destacó que en cualquier caso, México está listo para diversificar sus exportaciones hacia otros continentes, aunque dijo que alcanzar los volúmenes que se registran hacia Estados Unidos sería complicado.



Cuevas destacó que si bien en este momento no hay nada concreto, ya que se está en un proceso de consulta en torno a la renegociación del TLCAN, dijo que la industria está bien representada y se promoverán todas las acciones a favor de ella.



Aún con las complicaciones a las que se ha enfrentado la industria desde la llegada el presidente Donald Trump en Estados Unidos, "seguimos pensando que México es atractivo para las inversiones", destacó.



Al referirse a la propuesta de Estados Unidos de imponer gravámenes de 20 por ciento a productos mexicanos, Fausto Cuevas sostuvo que "un 20 por ciento generalizado va en contra incluso de la región de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y esto implica no sólo un pleito comercial con México, sino una guerra comercial con todos los países de la OMC", aseveró.