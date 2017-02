Ahorro y presupuesto, básicos en finanzas personales

Los instrumentos financieros son importantes al iniciar la vida laboral

CIUDAD DE MÉXICO (05/FEB/2017).- Una vez que una persona inicia su vida laboral es importante que conozca lo productos financieros básicos que le ayudarán a llevar unas finanzas personales sanas.



De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) entre dichos productos están: el presupuesto; cuenta de ahorro y tarjeta de débito; tarjeta de crédito; Afore y seguro de auto.



En la revista Proteja su Dinero, el organismo precisa que aunque el presupuesto no es un producto como tal se debe considerarse si la persona se acaba de incorporarte al mundo laboral.



Ello, agrega, debido que aunque lo más seguro es que se disponga de dinero y no se tengan deudas, el objetivo del presupuesto es que las personas se mantenga sin deudas.



Otros instrumentos financieros, indica, son: la cuenta de ahorro y tarjeta de débito, los cuales van de la mano, pues en ocasiones al contratar una cuenta pueden entregarte una tarjeta de débito.



La cuenta de ahorro, refiere, te permite almacenar una cantidad de dinero y en la mayoría de los casos puede generar algunos intereses, a favor, a largo plazo; mientras que las tarjetas de débito permiten realizar depósitos en la cuenta y en caso de necesitarlo retirar el recurso en cualquier cajero del banco donde se contrato el servicio, o hacer compras y transacciones en establecimientos que la acepten.



Para elegir este producto (cuenta de ahorro), se puede empezar con las tarjetas de débito básicas, las cuales en su mayoría no piden un monto mínimo de apertura, ni exigen mantener un saldo promedio mensual mínimo y están exentas de comisiones por el manejo de cuenta.



Otro producto a considerar es la tarjeta de crédito, la cual recuerda la Condusef no es dinero extra, sino un préstamo que se debe pagar, y por cada retraso que se tenga en el día de pago, la deuda aumenta.



También está la Afore, y aunque al comienzo de la vida laboral por lo regular se es joven y el tema del retiro suena muy lejano, lo más probable es que cuando llegue ese momento se quiera disfrutar y no preocuparse por apuros económico, por lo que es importante aportar una parte de los recursos.



De acuerdo con una síntesis sobre la Cultura Financiera de los Jóvenes en México, 87 por ciento dijo no tener un ahorro para su retiro; mientras que 13 por ciento comentó que si la tiene.



La Comisión recuerda que el seguro de autos es otro de los instrumentos financieros básicos en las finanzas personales, el cual se puede dividir en Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, con cobertura limitada y amplia.



Adicionalmente a cada tipo de cobertura puede incluirse asistencia médica, vial y legal, con un costo adicional, concluye.