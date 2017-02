Evitan llenar el tanque por costoso; consumen al día

Tras el gasolinazo de enero, la mayoría opta por la Magna y la mezcla con aditivos

GUADALAJARA, JALISCO (03/FEB/2017).- Lorena Santoyo se ha visto perjudicada con el incremento al precio de la gasolina. Antes llenaba su tanque con 600 pesos; ahora con 840. Y apenas le alcanza para llegar al final de la semana. “Cuando iba a la gasolinera siempre les pedía que me lo llenaran, pero mi bolsillo ya no alcanza para pagar el tanque completo. Es un robo”.

Para estudiantes como Lorena, llenar el tanque también es un lujo. La joven de 24 años ha tenido que modificar sus hábitos de consumo y de movilidad.

“Prefiero ponerle gas cuando de plano ya me estoy quedando sin litros y, desde enero, le he estado poniendo de 50, 100 o máximo 200 pesos. Es mucho dinero considerando que estoy desempleada”.

Algunos días opta por la bici y otros, su mamá la lleva a la escuela.

Como Lorena, muchos tapatíos se han visto orillados a consumir menos combustible, según revela un sondeo a 25 gasolineras de la metrópoli. El común denominador es que la gente ya no llena el tanque, se espera hasta la quincena, las propinas han desaparecido y en algunas estaciones la venta de aditivos se ha disparado.

En Guadalajara, Bethsaida San Román, a cargo de la gasolinera de Manuel Gómez Morín 2090, ubicada en Periférico, se percata de que si antes el automovilista cargaba 200 o 300 pesos, “ahorita le ponen 100 pesos, pero cargan más seguido”. En esa gasolinera ubicada en Periférico, el consumo cayó.

Adán Bravo Galván, empleado de la estación de San Gaspar 29, en la colonia Lomas del Laurel, calcula que las ventas han bajado 20%: “Es muy raro que alguien llene su tanque, ahora sólo les alcanza para 100 pesos, lo del día”, mientras que la Premium “nadie la quiere”, en Tonalá.

La tendencia se repite en Tlaquepaque. Alejandra García, trabajadora de la gasolinera ubicada en Avenida Patria 5040, en residencial Plaza Camichines, detalla que se sigue consumiendo gasolina, pero “ahora sólo llenan el tanque por quincena”.

No sólo los consumidores han padecido los efectos del gasolinazo. Los trabajadores también se han visto afectados pues a los primeros ya no les alcanza para la propina. “Los chicos le siguen echando ganas, pero la gente ya no les deja lo mismo (de propina), están desanimados”, cuenta Karina Padilla, desde la estación de Río Nilo 7435, en Tonalá.

A diferencia de la baja en el consumo de combustible, en otros negocios la venta de aditivos se ha disparado. José Flores, encargado de la gasolinera ubicada en Camino Real a Colima 100, en Tlajomulco, narra que los conductores han encontrado alternativas para abaratar el costo de la gasolina.

El secreto son los aditivos. En el último mes el consumo de gasolina en esa estación bajó 40%, pero la venta de los aditivos para la Magna subió 50%. El precio de los aditivos ronda los 45 pesos, “la gente busca economizar con un aditivo”. En ese negocio los trabajadores también salen perdiendo, pues muchos se recuperan de las propinas; sin embargo, ahora “la gente sacrifica el servicio, aquí teníamos buenos clientes que venían porque los atendíamos bien, pero han dejado de hacerlo porque tienen otras gasolineras más cercanas”.

LA CAÍDA

El ejemplo

Aunque la mayoría de las estaciones de servicio encuestadas prefirió no mencionar el volumen de litros vendidos en los últimos dos meses, todas registraron caídas en sus ventas. Jesús Nares, gerente de la gasolinera de Avenida Tonalá 1901, en Ciudad Aztlán, compartió sus cifras:

Tipo de combustible Litros vendidos diciembre 2016 Litros vendidos en enero 2017 Magna 440 mil 408 mil Premium 121 mil 63 mil Diésel 440 mil 398 mil

SONDEO DE CONSUMO

Impacto en enero

El sondeo en 25 gasolineras en el que se demuestra la caída en el consumo en la ciudad

Dirección Municipio Caída en la venta (en porcentaje) Américas #251 Guadalajara 40 Mariano Otero #1010 Guadalajara 40 Ávila Camacho #1433 Guadalajara 30 Lázaro Cárdenas #860 Guadalajara 25 Periférico #2090 Guadalajara 5 Tepeyac #5030 Zapopan 15 Patria #1201 Zapopan 10 Patria-Manuel J. Clouthier Zapopan 40 Aviación #3700 Zapopan 30 Federalismo Norte #3906 Zapopan 20 Camino Real a Colima #100 Tlajomulco 40 Santa Fe #1000 Tlajomulco 20 Adolph G. Horn #1801 Tlajomulco 20 Independencia #300 Tlajomulco 10 Ramón Corona #715 Tlajomulco 5 Cruz del Sur #3680 Tlaquepaque 50 Periférico Sur #7805 Tlaquepaque 30 Periférico Sur #6900 Tlaquepaque 25 Carretera libre a Zapotlanejo Tlaquepaque 20 (kilómetro 7.5) Patria #5040 Tlaquepaque 0 Río Nilo #7435 Tonalá 20 San Gaspar #29 Tonalá 20 Matatlán (s/n) Tonalá 20 Patria #1564 Tonalá 10 Avenida Tonalá #1901 Tonalá 7.8

Caída promedio: 22.1%

LÍDERES EMPRESARIALES

Exigen dar marcha atrás al gasolinazo

Los empresarios de Jalisco están en contra de otro gasolinazo. José Medina Mora, al frente de la Coparmex, llamó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que mantenga los precios de las gasolinas como están y se postergue un nuevo gasolinazo que podría darse este 4 de febrero.

El líder del organismo patronal dijo que Coparmex está a favor de eliminar el subsidio a las gasolinas, pues al final éste era aprovechado por menos de la mitad de la población, además de que México se mantenía como el único país de la OCDE que seguía subsidiando el combustible. Otro punto a favor es que se debe buscar un mercado donde prevalezca la libre competencia en el que el precio no sea determinado por el Gobierno.

Sin embargo, considerando el impacto negativo y la espiral inflacionaria que ha ocasionado el gasolinazo, Medina Mora aseguró que “parece importante que no se apliquen estos aumentos, sino que se vaya haciendo gradualmente”.

Añadió que la liberalización de los precios estaba proyectada para el 2018, pero “haberla anticipado generó todo este caos”.

En ello coincide Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), quien también está a favor de la liberalización de los precios en un mercado en que dos factores se vuelven determinantes para el precio del combustible: la cotización internacional y el tipo de cambio.

El pedido al Gobierno es que emprenda más recortes en el gasto público: “Necesitamos administraciones más eficientes, hay muchísima carga de trabajadores en áreas que no se necesitan y el problema son los sindicatos que dificultan hacer recortes cuando se necesitan”. En las empresas, recuerda, “cuando hay una crisis se hacen ajustes o se suben los precios”.

En tanto, Fernando Topete, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, lanza un llamado para evitar un segundo gasolinazo, “lo veo muy delicado, la economía del país está muy gastada y lastimada, lo ideal es que haya más recortes”.

Critica que el recorte del gasto federal se ha quedado corto y como parte de la solución, propone aumentar el recorte y recuperar el dinero que se han robado los ex gobernadores.

Entre las afectaciones a la economía de Jalisco como resultado del gasolinazo destaca que muchos empresarios se han visto obligados a incrementar el costo final al consumidor.

Por su parte, Medina Mora sugiere disminuir el impuesto a las gasolinas (IEPS) y emprender una reestructura de los programas sociales, “según Coneval existen 37 programas duplicados que significan una erogación anual de 200 mil millones de pesos que equivalen al presupuesto de recaudación del IEPS en este año”.

Señaló que tras el gasolinazo algunas empresas han asumido el aumento de la gasolina; sin embargo, otras han subido los precios al consumidor, por lo que invita a todas las empresas a ser más eficientes y disminuir los costos para ser más competitivos y que la gente siga consumiendo.

A nivel federal, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también se manifestó en contra del alza a la gasolina. “Es probable que se hayan generado espacios suficientes para postergar la revisión de precios y continuar, de cualquier forma, con el calendario de apertura de las gasolinas”, aseguró el líder empresarial.

Pidió que es importante para la Secretaría de Hacienda que revisen sus números y procesos y ahí encuentre espacios “suficientes para mantener los precios como están”.

“Lo deseable es que mantengamos los precios como estamos y que continúen los procesos de apertura de acuerdo con el calendario”.

SABER MÁS

Cae hasta 40%

De acuerdo con otro sondeo, al cierre de enero pasado el consumo de gasolinas ha caído entre 15% y 40% en algunas estaciones de la Ciudad de México.

Jesús Montoya, director de operaciones de FullGas, grupo gasolinero con más de 50 estaciones de servicio en el país, indicó que la caída que tienen reportada es del 20% en promedio, del cual 12% es estacional y un 8% sería por el precio.

CLAVES

Imponen sanciones millonarias

Plan. Desde que entró en vigor el alza a los energéticos, la Dirección de Verificación de Combustibles ha revisado en todo el país 710 estaciones de servicio (35 en Jalisco), de las cuales, en 334 se encontraron irregularidades consistentes en no despachar litros completos, informó la Procuraduría Federal del Consumidor.

Multas. Estas estaciones podrán ser acreedoras de sanciones económicas de hasta 4.1 millones de pesos.

Rechazo También impuso sanciones por un monto de 17 millones contra 68 estaciones que se negaron a la verificación. Por esta omisión, la Profeco adelantó que analizará cada expediente para presentar las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.

Periodo. Los inspectores verificaron 12 mil 123 mangueras, de las cuales, 646 fueron inmovilizadas por no despachar litros de a litro.

“INCREMENTO SERÍA DE 1%”

Uno de los componentes que utiliza la Secretaría de Hacienda para determinar el precio de la gasolina en México es el precio de referencia internacional del combustible. La cotización promedio de la gasolina de en Estados Unidos cayó 5.9% durante enero contra su precio de diciembre: el precio del energético pasó de 1.65 dólares por galón a 1.56 dólares.

Otros factores que influyen en la decisión que se anunciará son el dólar y los costos de logística y transporte. En lo que se refiere a la relación peso-dólar, la moneda nacional se ha depreciado en lo que va del mes 0.2 por ciento.

Por esos dos factores, Alejandro Cervantes, subdirector de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, estimó que el incremento de la gasolina y el diésel podría ser mínimo: “Dada la depreciación que hemos tenido al día de hoy y viendo la caída de los precios de la gasolina en Estados Unidos, el incremento del combustible en México va a ser de uno y dos por ciento”.

Sin embargo, el analista financiero recomendó no subir el precio, “el costo político ha sido muy alto, por lo que es muy probable que Hacienda no lo haga porque los ingresos que puede generar al subir el precio 1% (del 4 al 11 de febrero) en el agregado de tu presupuesto de egresos y la ley de ingresos no será muy significativo”.

Tras las críticas al retiro del subsidio, el presidente Enrique Peña Nieto respondió que el ajuste en el precio de las gasolinas no es resultado de la reforma energética ni hacendaria propuestas por su administración, sino un reflejo del aumento internacional de los energéticos, derivado del repunte del petróleo.

La ventaja, a decir de Cervantes, es que el tipo de cambio ha venido apreciándose en los últimos 10 días y la expectativa es que se mantenga en esos niveles durante las próximas semanas, aunque no descarta que el precio de la gasolina afronte una subida más alta entre abril y octubre de este año.

Lo anterior se explica porque a partir de abril comienza en Estados Unidos la temporada de uso intensivo del vehículo que llega a incrementar el precio estacional de la gasolina entre 12% y 16%, “a partir de ese mes si revisamos los futuros, todos contemplan un alza de hasta 20 centavos por el efecto estacional en ese país”. Eso sucede todos los años.

GUÍA

La metodología

La Comisión Reguladora de Energía aclaró que los precios máximos al público los determinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en la referencia internacional, y en su caso las diferencias en calidad, las relativas entre regiones de costos de logística, entre centros de consumo de costos de distribución y de comercialización, así como de las diversas modalidades de distribución y expendio al público.

TELÓN DE FONDO

Golpe al bolsillo de los tapatíos

En diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda publicó la lista de precios máximos que estarían vigentes a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero próximos. Los precios promedio a nivel nacional: 15.99 pesos por litro para Magna, 17.79 para Premium y 17.05 para Diésel.

Sin embargo, los costos fijados en el Área Metropolitana de Guadalajara son de los más altos en el país. Zapopan, por ejemplo, tiene un precio máximo de 16.53 pesos para el combustible tipo Magna, de 18.41 para el Premium y 17.26 para el Diésel.

En contraste, hay municipios en el Estado de Veracruz con precios de 15.37 pesos, 17.14 y 16.44 por litro. Menos de un peso en comparación.

El combustible en Guadalajara también tiene costos más altos que los municipios más importantes de Nuevo León y la Ciudad de México.

Los precios máximos estarán vigentes en tanto no se haya flexibilizado el mercado de combustibles en una región. En el caso de Jalisco, esto ocurrirá hasta noviembre del 2017.

VOCES

Las voces de los partidos

El dirigente estatal del tricolor respaldó la postura de su líder nacional, Enrique Ochoa Reza, de no aumentar el precio del energético.



“Todos estamos en contra de un nuevo gasolinazo, el Gobierno federal tiene elementos para buscar dentro del manejo de la administración pública federal la manera de obtener los recursos para evitar que haya un nuevo incremento de los precios, este no es el mejor momento para plantear un nuevo incremento, hay todavía una gran exaltación social, un clima de tensión en el país por la situación bilateral con Estados Unidos y sería una medida sensata que las autoridades hacendarias buscarán otras alternativas”.

Entre las alternativas, recomendó recortar el gasto burocrático o público, sin afectar el gasto social. También respaldó el recorte a las prerrogativas de los partidos políticos, “siempre que nos permitan tener una mayor capacidad para obtener recursos de los militantes y simpatizantes”.

Socorro Velázquez, presidente estatal del PRI.

El Gobierno debe cuidar en todo momento la economía del ciudadano, es la premisa de Acción Nacional. Su secretario estatal recuerda que el gasolinazo ya está afectando el costo del transporte público, lo que tiene un impacto directo en el bolsillo del ciudadano, “dos o tres pesos son fundamentales para el día a día de la economía familiar”.

Por eso, la petición es que el Gobierno federal se desista sobre el incremento en los precios de las gasolinas y diésel programados para febrero próximo e insistió en disminuir a 50% el impuesto a las gasolinas, “esperemos que acuda la conciencia y que se planteen soluciones integrales con mayor conciencia”.

Juan Pablo Colín, secretario del PAN.

Sigue: #DebateInformador

En el primer mes de 2017, ¿cuánto se incrementó el gasto por el consumo de gasolina en su hogar?

Participa en Twitter en el debate del día @informador