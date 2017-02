Aguacate, entre los protagonistas del Super Bowl

Señalan que se han exportado hasta 90 mil toneladas del llamado ''oro verde'' mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (02/FEB/2017).- Con un consumo estimado de 200 millones de dólares, el aguacate mexicano será uno de los protagonistas del Super Bowl, cuya edición 51 se llevará a cabo este 5 de febrero.



Para abastecer la demanda del llamado "oro verde mexicano", que es empleado para la elaboración del tradicional guacamole con el que se disfruta la final de la NFL, se enviaron a Estados Unidos alrededor de 100 mil toneladas de este fruto, aseguró el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa.



"Ya se llevaron exportaciones de 90 mil toneladas y las 10 mil restantes están en curso, justamente para abastecer al mercado de Estados Unidos", detalló el funcionario.



En entrevista con Notimex, apuntó que con estas exportaciones se superarían las registradas el año pasado, que estuvieron cerca de las 100 mil toneladas; lo que se debe a que cada año incrementa la demanda del aguacate en 10 por ciento.



"Con esto México no sólo sigue imponiendo récords sino también motiva a los productores mexicanos para que cada vez haya más siembra de aguacate en otras regiones, como Jalisco, Estado de México, Puebla y Nayarit", subrayó.



Y es que el aguacate mexicano es uno de los cinco productos más consumidos en Estados Unidos, junto con la cerveza artesanal, el jitomate, el tequila y la carne de res, lo que hace que este fruto se comercialice todo el año en el vecino país.



"El consumo y exportaciones del aguacate hacía Estados Unidos son muy estables y tenemos aguacate para surtir todo el año, ya que tenemos varias regiones productoras", mencionó.



No obstante, dijo, es necesario impulsar otras zonas además de Michoacán, Jalisco, el Estado de México y Morelos, considerados los principales estados productores de aguacate.



Ello, debido a que actualmente se está detonando y fortaleciendo el mercado chino y japonés, así como las exportaciones hacia Europa, donde también se tiene gran gusto por el "oro verde mexicano".



Respecto a si las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pudieran afectar la exportación de este fruto mexicano a Estados Unidos, dijo que México tiene como fortaleza ser el gran productor a nivel mundial de aguacate, al ser la tierra donde se cosechan siete de cada 10 aguacates que hay en el mundo, por lo que no hay grandes alternativas para abastecer el consumo de ese país.



"En caso de que se pusieran aranceles a los productos mexicanos para exportarse a Estados Unidos, México haría lo mismo, y somos buenos para vender, pero también somos buenos para comprar, aseveró.



Calzada Rovirosa afirmó que "con Estados Unidos tenemos un superávit superior a los cinco mil millones de dólares en toda la cadena de los agro alimentos que estamos exportando; les vendemos más de lo que ellos nos venden por un monto de aproximadamente cinco mil millones de dólares, pero también somos buenos para comprar maíz, carne de ave y de cerdo; entonces creo con toda franqueza que a ninguno de los dos países les conviene que se impongan aranceles", consideró.



En caso de que los impuestos fueran autorizados por el gobierno de Donald Trump, dijo, México buscará ampliar su estrategia de diversificación de mercados, misma que el año pasado llevo a buscar negociaciones con China, Alemania, Argentina y Chile, así como países de la república arábica.



"Ello con el fin de diversificar, conseguir nuevas alternativas de mercado, mostrar nuestros productos a nuevos consumidores y nuevas opciones para no recargarnos en una sola fuente de compra como es actualmente Estados Unidos.



"Además próximamente queremos visitar Brasil y Rusia para diversificar más las oportunidades para exportar y para comprar, porque necesitamos fortalecer nuestro abasto y nuestras ventas", concluyó el funcionario.



Cabe destacar que en el guacamole, considerado la salsa preferida para el Super Bowl, se prepara con media cebolla, un manojo pequeño de cilantro, un jitomate, tres chiles verdes, un limón, sal y para decorar, totopos de tortillas de maíz.



Se acuerdo con datos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), en las más de tres horas de transmisión del juego de la NFL se consumirán 35 mil toneladas de aguacate preparadas en guacamole.