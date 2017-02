Presentan nueva etapa del Tequila Express

Los viajantes tendrán la oportunidad de llegar directamente al centro de Tequila y no a Amatitán, como anteriormente se hacía

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- Mediante una alianza entre la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guadalajara y Tequila Sauza, se lanzó la nueva etapa de los recorridos que ofrece el Tequila Express.



Dentro de las novedades que conforman la reactivación del proyecto turístico destacan que las salidas se realizarán en autobuses de lujo. Además, los viajantes tendrán la oportunidad de llegar directamente al centro de Tequila y no a Amatitán, como anteriormente se hacía.



De acuerdo con el director de Proyectos Especiales de la Canaco, Carlos Mateo Medina, cada sábado podrán salir 10 autobuses rumbo a la tierra del Tequila, lo que podría verse reflejado en un incremento de 20 mil visitantes más al Pueblo Mágico.



Ante este panorama, se estima que la afluencia de visitantes a Tequila será de 60 mil personas al cierre del año, en contraste de los 45 mil que se registraron en 2016.



Con este proyecto, Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo en Jalisco, informó que la meta será aumentar las estadías de los turistas a tres noches.



"La estancia promedio en Guadalajara nos ha costado mucho trabajo incrementarla de 2.5 noches promedio a llegar a alcanzar las tres noches. Es lo que esperamos de este producto tan atractivo que ha consolidado a Tequila en los últimos ocho años", puntualizó el funcionario.



Por su parte, el presidente de la Canaco Guadalajara, Fernando Topete Dávila, informó que no encontraron acuerdos con Ferromex para reanudar los recorridos turísticos en tren, debido a que ofrecían "altas tarifas" que no eran compatibles con la situación económica de los ciudadanos.



El año pasado, la Ruta del Tequila, conformada por siete municipios jaliscienses, registró un millón 400 mil visitas.



El recorrido del Tequila Express arranca en las instalaciones de la Canaco a partir de las 9:30 horas. Posteriormente, los viajantes son trasladados en autobuses de lujo a Casa Sauza, en donde podrán disfrutar de las haciendas, el proceso de fabricación de la bebida e incluso plantar una maguey.



Además, el recorrido incluye una comida mexicana y espectáculos de ballet folclórico. Se estima que el regreso a la ciudad será a las 18:00 horas.



El dato:



El costo del Tequila Express es de mil 200 para adultos y mil 80 para niños y personas de la tercera edad.

Los recorridos se realizan sábados y domingos.

