Mejora tus finanzas para este 2017

Los primeros meses del año son ideales para replantear los objetivos financieros

CIUDAD DE MÉXICO (01/FEB/2017).- Comenzar el año con metas establecidas y un plan a seguir es la mejor forma de mejorar tus finanzas, acabar con tus deudas, caminar hacia un retiro cómodo o lograr adquirir bienes que probablemente no creías dentro de tus posibilidades.



En México estamos acostumbrados a asociar principios de año con una falta de liquidez, sin embargo, si hacemos las cosas bien, esto puede ser un gran aliciente para que en 2017 mejores tus finanzas y logres metas que no tenías planeadas.

Tener finanzas saludables no necesariamente significa ahorrar más o gastar menos. En algunos casos una deuda bien estructurada es la clave para mejorar nuestros ingresos. Gran parte se resume en tener un plan a seguir y cumplirlo. De acuerdo a tus necesidades, posibilidades y edad, puedes mejorar tus finanzas. No sólo se trata de ahorrar, tal vez quieres emprender o ampliar un negocio con un crédito o comprar una casa. Es cosa de hacerlo bien.



Dentro de las recomendaciones más importantes se encuentran:



- Planea: En los primeros meses del año ya debes tener tus metas bien definidas y estudiadas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Está dentro de tus posibilidades?



- Organízate: Haz una tabla con tus ingresos, gastos fijos, variables y demás. Encuentra los focos rojos que puedas tener como gastos innecesarios o fugas de dinero. Crea un presupuesto y respétalo.



- Asesórate: En el mercado existen muchas opciones para ahorrar, invertir, asegurar tus bienes o acceder a un crédito. Muchas opciones están hechas a la medida y se ajustan a lo que tú necesites. Es importante acercarte a un experto y decidir de forma inteligente.



- Comprométete: Realiza tus aportaciones, compra esa maquinaria, firma ese contrato. No pierdas de vista el objetivo que tienes.



- Actúa: Una de las claves del éxito es no quedarse parado. Sea cual sea tu motivación y tu objetivo, hazlo ahora.