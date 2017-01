México ampliará acuerdo comercial con Europa: Guajardo

Señala que se encuentran trabajando con Cecilia Malmström en el proceso de aceleración de negociaciones

CIUDAD DE MÉXICO (31/ENE/2017).- Ante la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó que México está a punto de profundizar y ampliar el acuerdo comercial que tiene con la Unión Europea.

En conferencia al concluir su participación en la reunión plenaria con los diputados federales del PRI, Guajardo dijo que este martes tuvo una conversación con la Comisionada de Comercio en la Comisión Europea, Cecilia Malmström, con quien acordó acelerar las negociaciones.

“Siguiendo esas instrucciones estamos ya por tener la tercera ronda de negociaciones para profundizar y ampliar el acuerdo con la Unión Europea, tuvimos una conversación telefónica con la comisionada de Comercio en la Comisión Europea, Cecilia Malmström, y justamente estamos programando el proceso de aceleración de nuestras negociaciones”, aseguró el funcionario federal.

También dijo que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, les pidió que no aceptaran en la renegociación del TLCAN esquemas proteccionistas que busquen imponer aranceles o cuotas a los productos mexicanos.

“Hay claras indicaciones del presidente: queremos un tratado modernizado que no incluya obstáculos al comercio, ¿qué nos está diciendo el Presidente? Que no aceptemos cosas del pasado, que son esquemas proteccionistas como imponer aranceles a donde ya no hay aranceles o imponer cuotas a mecanismos para administrar de una manera discriminatoria el comercio; no aceptaremos elementos que cambien el tema arancelario o de cuotas, eso es clarísimo”, aseguró.

Nuevos horizontes comerciales

Ildefonso Guajardo dijo que México, en el contexto de la Alianza del Pacífico, también busca acelerar las negociaciones y mencionó que hoy el 92% de los bienes y servicios entre Chile, Perú, Colombia y México se están negociando libres de arancel y es una asociación que seguirá expandiendo sus horizontes comerciales.

Además, dijo que ante la negativa de Estados Unidos de no participar en el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), los 11 países miembros que integran esta negociación buscan mecanismos alternativos para utilizar lo ya negociado y abrir acuerdos bilaterales con la región asiática que es fundamental para establecer la direccionalidad de México en su comercio en los cuatro puntos cardinales.

“Al este con Europa, al sur con Alianza Pacífico, al este con los países del TPP y adicional con otros países que estamos trabajando y, sin duda el reto está hacía el norte, la diversificación es una estrategia que venimos impulsando y seguiremos fortaleciendo, tan es así que hoy de los 127 mil millones de dólares acumulados hasta septiembre en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto de inversión extranjera, sólo el 38% es de origen estadounidense y el 62% es de origen europeo y asiático, eso ya es una demostración de la importancia que México representa a otros mercados en el mundo como destino de comercio e inversión”, describió.