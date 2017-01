Positivo, el desempeño de la economía mexicana a finales del 2016

El último trimestre del año se caracterizó por la persistencia de una elevada volatilidad de los mercados financieros

CIUDAD DE MÉXICO (31/ENE/2017).- Durante el cuarto trimestre de 2016 la economía mexicana continuó registrando un desempeño positivo, a pesar del entorno externo adverso, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Expuso que el entorno se caracterizó por la persistencia de una elevada volatilidad de los mercados financieros que se exacerbó debido al proceso electoral de Estados Unidos, la debilidad de la producción industrial de ese país y la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.



A pesar de este entorno las variables internas mostraron una evolución moderadamente favorable, indicó la SHCP en sus "Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública" al cuarto trimestre de 2016.



Apuntó que en 2016 el déficit público tradicional se ubicó en 503 mil 682 millones de pesos, es decir 73 mil 511 millones de pesos menos a lo autorizado por el Congreso y una reducción de 134 mil seis millones de pesos respecto a 2015.



Así este déficit es equivalente a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), inferior al 3.0 por ciento autorizado por el Congreso y al 2.9 por ciento de la estimación actualizada del Gobierno Federal de agosto 2016.



Al excluir la inversión de alto impacto económico y social el balance presenta un déficit de 18 mil 711 millones de pesos, monto equivalente a 0.1 por ciento del PIB.



Este resultado es menor en 77 mil 992 millones de pesos a lo autorizado por el Congreso para 2016, equivalente a 0.5 por ciento del PIB.



La Secretaría de Hacienda informó que, respecto al déficit de 2015, este déficit fue menor en 162 mil 927 millones de pesos, lo que equivale a una reducción de 0.9 puntos porcentuales del PIB.



En 2016 el balance primario presentó un déficit de 24 mil 10 millones de pesos (equivalente a 0.1 por ciento del PIB), inferior en 90 mil 310 millones de pesos con respecto al monto aprobado de 0.6 por ciento del PIB y en 1.1 puntos del PIB con respecto a 2015.



Mientras que con relación a la actualización de agosto el resultado mejoró en 0.2 por ciento del PIB.



En el documento difundido la noche de este lunes, la dependencia federal informó que en 2016 se obtuvieron ingresos no recurrentes por el remanente de operación del Banco de México (Banxico) por 239.1 mil millones de pesos.



De ellos 167.4 mil millones de pesos se destinaron a la amortización y menor emisión de deuda pública del Gobierno Federal (70 por ciento) y 71.7 mil millones de pesos (30 por ciento) a incrementar los activos.



De estos últimos, 70.0 mil millones de pesos se destinaron al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y 1.7 mil millones de pesos a pagar aportaciones pendientes a organismos internacionales, según lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).



Señaló que al cierre de 2016 los ingresos del sector público ascendieron a cuatro billones 840 mil 902.6 millones de pesos, con un aumento de 10.3 por ciento real respecto a 2015.



Si se excluyen los ingresos por el remanente de operación del Banxico y los ingresos asociados a las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los ingresos del sector público aumentaron en 0.7 por ciento.



A su interior, detalló, destaca el incremento de la recaudación tributaria de 11.9 por ciento, que contrasta con la reducción en los ingresos petroleros (sin incluir las aportaciones patrimoniales a Pemex) que cayeron 21.9 por ciento.



Por su parte los ingresos no tributarios del Gobierno Federal se redujeron 21.0 por ciento, excluyendo el entero del remanente de operación del Banco de México, comentó la SHCP.



Resaltó que con respecto al monto previsto en el programa los ingresos presupuestarios del sector público fueron mayores en 686 mil 269 millones de pesos durante 2016.



Por otro lado reportó que el gasto neto total, considerando la inversión financiera que incluye las operaciones de carácter no recurrente, ascendió a cinco billones 343 mil 759 millones de pesos y registró un crecimiento de 6.2 por ciento real al pagado en 2015.



La dependencia federal precisó que al cierre de 2016 el gasto neto total fue mayor en 611 mil 934 millones de pesos a lo previsto en el programa.



Lo anterior es resultado de un mayor gasto programable por 585 mil 715 millones de pesos derivado, fundamentalmente, de las aportaciones a Pemex, CFE y al FEIP.



También de mayor gasto no programable por 26 mil 218 millones de pesos que se explica en gran medida por mayores participaciones a las entidades federativas y un mayor costo financiero, expuso.



Agregó que al cuarto trimestre de 2016 la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 35.6 por ciento del PIB; la del Sector Público se ubicó en 47.9 por ciento; y el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 48.4 por ciento.



La Secretaría de Hacienda añadió que dichos niveles son congruentes con los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso para 2016 y con el programa de consolidación fiscal del Gobierno Federal.