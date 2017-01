Aeroméxico cobrará por la primera maleta documentada

A partir del 1 de febrero, pasajeros deberán pagar por el equipaje en vuelos nacionales y EU o Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (30/ENE/2017).- A partir del 1 de febrero próximo, Aeroméxico cobrará la primera pieza de equipaje documentado en vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá, costos que abonarán a que el impacto económico actual sea menor en sus tarifas.



Este costo será de 500 pesos, 25 dólares americanos o 25 dólares canadienses cuando se realice el pago en los mostradores de los aeropuertos de dichos países; será de 400 pesos, 20 dólares americanos o 20 dólares canadienses si se realiza en precompra a través del sitio web, call center y oficinas de boletos.



En una alerta en su página de internet, la aerolínea precisó que los boletos de avión adquiridos antes del 1 de febrero quedan exentos de realizar este pago, aunque si se realiza un cambio de itinerario después de esa fecha, que genere un cargo adicional, la documentación de equipaje deberá ser pagada.



Dicho cobro no se aplicará a pasajeros en conexión, socios de Club Premier Titanio, Platino y Oro, SkyTeam Elite y Elite Plus, ni a tarjetahabientes American Express Aeroméxico Platinum y Santander Aeroméxico Infinite.



Aeroméxico precisó que los pasajeros que hagan web o Mobile Check-in no se les aplicará el cargo por la primera pieza de equipaje documentado, únicamente por el mes de febrero.



Para las rutas de Centroamérica y Sudamérica (excepto Brasil y Panamá) la primera y segunda pieza no tienen costo, durante el periodo de embargo la segunda pieza tiene un costo de 45 dólares en precompra y hasta 24 horas antes del viaje con precio regular de 55 dólares.



Respecto a pasajeros con alguna enfermedad, comentó que tienen permitido una silla de ruedas plegable, un par de muletas o los aparatos ortopédicos que requieran para su movilidad.