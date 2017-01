Realizan panel para el 'Acuerdo que México necesita'

La Coparmex Jalisco organiza un diálogo con expertos para generar propuestas para los problemas del país

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENE/2017).- La Coparmex Jalisco organizó un diálogo con representantes de la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada para la construcción del "Acuerdo que México necesita’’, el cual busca generar una discusión nacional incluyente que integre propuestas para atender las principales problemáticas del país.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex; Cecilia Díaz, integrante de Colectivo Tómala; David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones; Elia Marum, académica de la Universidad de Guadalajara; José Bautista académico del Iteso y Fernando Topete, presidente de la Canaco, concordaron en que el principal problema del país tiene que ver con la corrupción y la falta de castigo a quienes se roban el dinero.

Cecilia Díaz señaló que por ejemplo en nuestro Estado hay entidades como la Contraloría del Estado, sin dientes ni independencia. "El maestro (Juan José) Buñuelos (ex contralor) presentó doce denuncias contra entidades públicas que cometieron actos de corrupción, desvío de fondos, mala administración, que están congeladas, porque de alguna forma depende del ejecutivo, o de otro poder que no le interesa que estas denuncias avancen".

En ese sentido Díaz Romo propuso que exista un equipo de litigadores que representen a la sociedad en casos de corrupción. "Tenemos el ejemplo de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, esta sociedad civil tiene abogados especialistas y han logrado varios triunfos en llevar a autoridades, un equipo independiente de litigadores, que empecemos a formar, que se vayan tras casos concretos, aunque sea poco a poco vayamos avanzando".

David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones, consideró que la política social, la exterior, la económica y educativa ha sido dictada con fines recaudatorios. "Porque hay que mantener un aparato burocrático grueso, y el gobierno federal no se han dado cuenta que las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que trabajan por los más vulnerables, han hecho durante muchos años una labor solidaria y subsidiaria a sus responsabilidades".

Elia Marum Espinosa, académica de la Universidad de Guadalajara, agradeció a Donald Trump porque ha logrado que los mexicanos nos demos cuenta que no debemos poner nuestro destino en manos de los extranjeros. "La educación ha fallado sobre todo en la enseñanza, el reforzamiento y el ejemplo de valores nacionales, porque nos habían convencido que el nacionalismo y patriotismo era malo, que eso no era adecuado en una época de globalización, y precisamente es lo que han hecho los canadienses, se han abierto y su comercio interior es tan intenso como el nuestro pero no han entregado su patria a los intereses extranjeros".

Por ello opinó a nivel personal que debe haber una verdadera revolución educativa, en donde se refuercen los valores éticos y morales que nos lleven a la solidaridad. "Creo también que la Universidad ha caído en el juego y se ha dejado llevar por la inercia de lo extranjero, hemos acomodado nuestra oferta educativa a lo que requiere la demanda, ¿cuál demanda? Una demanda que ahorita está aquí y al rato se va a China, una demanda que quiere que sustituyamos el anterior papel de China, de mano de obra semicalificada pero casi semiesclava, de profesionistas a los que se les paga ocho mil pesos mensuales. Esa no es la oferta que se debe tener en general, sino una que responda a lo que el país requiere pero no ahora, sino para su transformación en un verdadero país soberano".

La Coparmex dio a conocer el pasado 10 de enero un documento denominado "Acuerdo que México Necesita", en donde plantea propuestas para mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las autoridades, el cual será entregado al gobierno federal para que sean incluidas en su "Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar", el cual fue rechazado por Coparmex al considerar que no incluía los temas más críticos de la agenda económica y política del país.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ