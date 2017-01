Ford critica veto de Trump a musulmanes

La empresa expresa que no respalda la política u otra que vaya contra sus valores

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (30/ENE/2017).- La automotriz Ford y varios bancos de Estados Unidos, entre los que destaca Goldman Sachs, criticaron la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que veta temporalmente la entrada al país a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.



Las críticas de Ford y de varios bancos estadounidenses hicieron eco de los comentarios negativos que el veto para ciertos refugiados musulmanes generara de parte de varias empresas del sector de la tecnología de la información aglutinadas en la zona conocida como Silicon Valley.



En un comunicado interno, el presidente del Consejo de Ford, Bill Ford, expresó que la automotriz "no respalda esta política o cualquier otra que vaya contra los valores de nuestra empresa".



Por su parte, Lloyd Blankfein, director ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs, envió un memorando a sus empleados en que explicó que el veto causa "trastornos a la empresa, y especialmente a algunos de nuestros empleados y sus familias".



"Ser diverso no es opcional; es lo que debemos ser", añadió Blankfein, quien lidera una empresa que cuenta con 35 mil empleados, la mayoría de ellos basados en Estados Unidos.



Los comunicados internos de los bancos fueron publicados en su integridad por el diario The Wall Street Journal.



Mientras tanto, el director general del banco Morgan Stanley, James Gorman, explicó que "mantener el talento de todo el mundo es un elemento clave de la cultura de Morgan Stanley".



Por su parte, el director ejecutivo de Citigroup, Mike Corbat, manifestó en un correo a empleados que estaba "preocupado por el mensaje que envía la orden ejecutiva" y alentó a los políticos a "encontrar el equilibrio adecuado entre proteger al país y su papel histórico como una sociedad abierta".



Asimismo, ejecutivos del banco J.P. Morgan Chase enviaron un mensaje ofreciendo su "compromiso inquebrantable" a sus empleados.



"Creemos que nuestro país, la economía y la seguridad son fortalecidos por la rica diversidad del mundo que nos rodea", precisaron los ejecutivos.



Finalmente, el fondo que administra el mayor monto de activos en el mundo, BlackRock, comunicó a sus empleados que las políticas de seguridad y contra el terrorismo deben hacerse "respetando el debido proceso, los derechos individuales y el principio de inclusión".