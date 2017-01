¿Qué distingue a un buen ambiente de trabajo?

El bienestar y cuidado del grupo humano de una empresa es primordial

CIUDAD DE MÉXICO (30/ENE/2017).- Para todo ser humano que hace parte de una empresa, el ambiente del trabajo potencia su gusto por laborar allí. Los requisitos de la convivencia sana y amable, incrementarán la productividad, ya que cada uno se sentirá parte activa del éxito de la compañía.



Atrás queda la "regla" de la presión a los empleados para que rindan y no se desenfoquen de los logros trazados por una oficina. El hoy propone iniciar desde el área de Recursos Humanos con campañas y dinámicas que mantengan a su equipo laboral en constante interacción y trabajando mano a mano con los compromisos.



El bienestar y cuidado del grupo humano de una firma, es primordial: buenas prestaciones, impulsarlo a dar lo mejor de sí con apoyo constante. No por elogiar a un empleado se pierde, al contrario, éste será consciente que su desempeño será revisado con periodicidad y que sus resultados deberán ser mejores que aquellos que recibieron un "aplauso".



Siempre se debe buscar que cada persona de una oficina, sea feliz con lo que hace; que trabaje alegre



Otro punto es tener presente la opinión de un integrante del equipo y se deberá tomar en cuenta para mejoras internas. Tener voz y ser escuchado, hará que un individuo tome como propios los proyectos y la expansión económica de la compañía.



Incrementar la productividad de una manera más humana. ¿Qué tal tener como eje rector la felicidad? de acuerdo al portal mypresszone.com.mx "Una sonrisa cuando inicia la jornada laboral y un saludo cordial cada mañana, traerá mejores resultados de la mano. Además, siempre se debe buscar que cada persona de la oficina, sea feliz con lo que hace; que trabaje alegre".



En el plano económico, un buen ambiente laboral también incluye el pago puntual del salario, prestaciones de ley, aguinaldos y bonos por mejor desempeño. Sin necesidad de una encuesta, una persona que comprueba el depósito de su sueldo u honorarios a tiempo, se siente valioso y tenido en cuenta; así trabajará con mayor compromiso.



Un detalle más, no menos importante, es invertir en el mobiliario de la oficina. Desde una silla cómoda, un escritorio amplio, un lindo comedor y hasta plantas, minimizará el estrés y la presión que está presente cada día. Cuando un empleado se siente valorado y cuidado, sin duda, dará lo mejor de sí.