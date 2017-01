Afinan estrategia para diversificar exportaciones

Prevén dos mil beneficiarios en Jalisco este año en la plataforma 'Yo Exporto'

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENE/2017).- Con la finalidad de reforzar la diversificación de las exportaciones frente a la política del nuevo Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, el pasado martes el gobernador Aristóteles Sandoval indicó que se creará una unidad especializada para buscar mercados diferenciados.

Juan Pablo Cedeño, director de Promoción externa de Jaltrade, reveló que la estrategia está en proceso de definición y actualmente analizan la manera en la que pueden aterrizarla.

Sobre la consideración de una partida presupuestal para la creación de la unidad, desconoció si existe presupuesto adicional para ponerla en marcha. Al respecto, refirió que la creación de la unidad no necesariamente implica crear infraestructura nueva.

Como parte de la nueva estrategia, adelantó que se identificarán las oportunidades para los diferentes sectores exportadores de Jalisco.

Desde 1999 existe un organismo público descentralizado, Jaltrade, con personalidad jurídica y patrimonio propio para fomentar el comercio en el exterior. En Jalisco existen mil 800 empresas exportadoras que concentran su producción y servicios en los mercados de Estados Unidos (77.6%), los Países Bajos (4.9%), Canadá (1.8%), Alemania (1.4%) y Francia (1.2%), según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Esta administración lanzó, en agosto de 2013, la plataforma “Yo Exporto”, un portal de internet en el que las empresas interesadas en exportar sus productos reciben una capacitación de 50 horas para saber los trámites, paso a paso, y así llevar su mercancía al extranjero.

Hasta la fecha han sido capacitados cinco mil empresarios y se espera que este año se sumen otros dos mil beneficiados. De acuerdo con Jaltrade, las pequeñas empresas de Jalisco no logran enviar sus productos al extranjero principalmente por ignorar las normas, por la exigencia y demanda de los mercados internacionales.

“Yo Exporto” permite realizar diagnósticos del potencial exportador de una empresa para identificar los niveles de competitividad y las áreas de oportunidad.

Las empresas interesadas en exportar sus productos pueden visitar la página www.yoexporto.mx.

La otra gran apuesta para diversificar las exportaciones son los impulsores de negocio en el extranjero, estrategia que se anunció en julio pasado con el objetivo de brindar apoyos de crecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de Jalisco.

Actualmente, Jalisco tiene tres impulsores de negocios en California, Madrid y Bogotá.

El proyecto tiene un presupuesto inicial de 500 mil pesos para apoyar a las empresas con 50% del costo de exportación. Se espera ver resultados este año, pues ninguna empresa ha colocado productos a través de los impulsores en el extranjero.

Ofertan software a EU y Europa

A través de soluciones confeccionadas a la medida de sus clientes, la empresa tapatía Unosquare provee servicios de tecnologías de la información y desarrollo de software a diversas compañías en Estados Unidos y Europa.

Con seis años de vida, la firma tiene entre sus clientes principales a farmacéuticas internacionales, compañías de diagnósticos biológicos contra el cáncer, procesadoras de pago, bancos y compañías de seguros.

Su presidente, Giancarlo Di Vece, explica que el principal reto al exportar servicios en tecnologías de la información es que los prospectos dejen de ver a México como un destino turístico o país manufacturero.

Con oficinas en las ciudades de Portland, San Diego, Atlanta y Boston, Estados Unidos es uno de sus bastiones, aunque el presidente de la firma considera importante mantenerse alineado en un mercado global para lograr estabilidad en el largo plazo.

Por eso, Unosquare pretende expandir su negocio globalmente, “la oficina de Belfast, en Reino Unido, se abrió con la finalidad de penetrar el mercado europeo donde ya tenemos clientes actuales y una buena proyección de crecimiento”.

Para desarrollar una estrategia exitosa de exportación, los líderes en la creación de software recomiendan en primer lugar conocer y entender el mercado objetivo, las posibles necesidades globales del producto o servicio a exportar y, en una tercera instancia, sugieren apoyarse en los gobiernos local y extranjeros para establecer operaciones.

Los mercados y sectores estratégicos

De acuerdo con el mapa de exportaciones de México, elaborado por ProMéxico, existen países en los que Jalisco está lejos de explotar la relación comercial y en los que existen sectores con amplias oportunidades de exportación.

Por la proximidad, Canadá es uno de los países recomendados para exportar a través de sectores con oportunidades como las manufacturas y materias de plástico, el químico y el de armas y municiones. Sin embargo, las exportaciones de Jalisco a ese destino apenas representan 1.8 por ciento.

En Centro y Sudamérica, destacan Guatemala, Colombia y Perú, afirma Juan Pablo Cedeño, director de promoción externa de Jaltrade. Según ProMéxico, entre los sectores con oportunidad en esos países están el farmacéutico, automotriz, textil y calzado, entre otros.

En el continente asiático, Jalisco debe voltear a ver a Japón y Corea del Sur, con sectores clave como la confección, prendas de vestir, muebles y farmacéutica. En Europa, los Países Bajos, Alemania, Francia y Suiza lideran el envío de mercancía local a través de la industria electrónica, material de transporte y alimentos frescos.

SECTOR ELECTRÓNICO CONCENTRA LA MITAD DE LAS EXPORTACIONES

La exportación de productos electrónicos fabricados en Jalisco es un importante impulso a la economía estatal. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), esta actividad representó 52.8% del total de las exportaciones del Estado entre enero y octubre de 2016; es decir, poco más de la mitad de los 39.3 mil millones de dólares que exportó la Entidad en los 10 primeros meses del año pasado, fueron por las ventas de aparatos electrónicos al extranjero.

Este tipo de actividad, considerada como tecnológica por su nivel de sofisticación, ha presentado un crecimiento constante en los últimos años. Entre enero y octubre de 2015 y 2016, las exportaciones crecieron 4.91 por ciento.

De acuerdo con César Castro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), este año la expectativa es que el sector conserve la meta de crecimiento, inversión y generación de empleos.

El año pasado se crearon cinco mil empleos como resultado de las nuevas inversiones de empresas del Silicon Valley, en California; mientras que para este año se esperan generar hasta cuatro mil empleos derivados de las inversiones anunciadas en la gira pasada del gobernador en Estados Unidos.

Para 2017 el sector tecnológico de Jalisco tiene amarrados 250 millones de dólares de capital estadounidense. Entre las inversiones destacan la de 48 millones de la empresa Sanmina, que permitirá la contratación de más de mil personas, y otra más por 15 millones de dólares de las empresas HP Inc., y HP Enterprise que generarán 200 nuevos empleos. Otra de las compañías que incrementará su planta laboral es Demandforce, dependiente de Internet Brands, mientras que Type A Machines, corporativo dedicado a las impresoras 3D, tiene planes de llegar al Estado este año.

El sector tecnológico agrupa a la fabricación de máquinas, aparatos, material eléctrico, aparatos de grabación y reproducción de sonido e imagen, televisión y sus partes, instrumentos y aparatos de óptica y cinematografía, aparatos de medición e instrumentos quirúrgicos.

Pese al aumento en costos, llevan Tequila a Australia

Desde Los Altos de Jalisco, Tequila Tromba emprendió sus primeros pasos hace casi siete años y hoy tiene presencia en Estados Unidos, Canadá y Australia. Llevarlo al país más extenso de Oceanía es tres veces más caro que colocarlo en Estados Unidos y casi dos veces más que exportarlo a Canadá.

Rodrigo Cedano, uno de los socios fundadores de la marca tequilera, explica que desde sus comienzos han buscado salirse de lo “tradicional”. Aunque la proximidad es un factor que permite reducir los costos, él y sus socios han optado por identificar oportunidades en otros mercados con altos estándares de calidad.

“Exportamos a Australia porque el mercado es bueno. Cuando entramos nosotros prácticamente no había gran cantidad de marcas, eso implicó ser líderes en el mercado y el costo de transporte no importa, pues todo está hecho para que el mercado se adapte… Estados Unidos no es tan atractivo por la competencia desleal”.

En su primer año exportaron seis mil 700 botellas, cifra que se incrementó el año pasado a 200 mil unidades exportadas a Canadá (60%), Australia (30%) y Estados Unidos (10 por ciento). Hasta el momento no tienen presencia en el mercado nacional, aunque este año planean vender su destilado en el país.

“En México existe un esquema de competencia depredatorio, el cual implica competir contra contratos de exclusividad, bonificaciones que en algunas ocasiones exceden la utilidad que se obtiene por botella vendida y en general por prácticas desleales de comercio”, señala Cedano.

Exportar un pallet de 112 cajas (con seis botellas cada una) vía marítima a Australia tiene un costo de hasta 335 dólares americanos, mientras que el costo por colocar la misma cantidad en Canadá es de 200 dólares. En Estados Unidos, vía terrestre a Laredo, Texas, apenas llega a los 100 dólares.

Por la disparidad de costos y para seguir siendo competitivos en otros destinos de exportación, otro de los socios fundadores, Nick Reid, sostiene que “todo mercado tiene una historia, tenemos que buscar la manera de relacionarnos con ella”. Según Cedano, se trata de entender los códigos de señales, la lengua, las costumbres y tradiciones de cada país.

Aunque las divisas están encareciéndose, los jóvenes exportadores aseguran que los costos se han vuelto más eficientes por el uso de las tecnologías. Tequila Tromba, calificado por The New York Ultimate Experience Challenge con un puntaje de 93 de 100, ha realizado un importante esfuerzo por competir con las bebidas de mayor prestigio.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) informó que este sector registra números positivos en las exportaciones, ya que se cerró 2016 con un aumento de 8.4%, con respecto a 2015. Al término del año pasado se exportaron 196.8 millones de litros. Hace 22 años apenas se exportaban 40 millones de litros anuales.

El tequila tiene presencia en 120 países del mundo. Estados Unidos es el destino donde más tequila se exporta (82 por ciento). Lo siguen Alemania, España, Francia, Reino Unido, Japón, Sudáfrica, Colombia, Canadá y Brasil.

La expectativa es que este año se mantenga el ritmo de crecimiento de la industria y que mejoren las condiciones del entorno nacional e internacional. Para Miguel Ángel Landeros, al frente del Comce, al tener la denominación de origen, el tequila tiene una gran ventaja al incursionar en otros mercados.

LA VOZ DEL EXPERTO

Gobierno debe apoyar

Eduardo Castañeda (asesor en comercio exterior).

El director de EcConsultora considera que los principales obstáculos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de exportar son el financiamiento, la falta de asesoría, los problemas de logística y la determinación de los precios de exportación. También prevalece el desconocimiento de las oportunidades en otros mercados.

Para resarcir estos problemas, destaca que el Gobierno debe financiar procesos de exportación y el pago de certificaciones requeridas en los mercados internacionales; reducir las regulaciones, trámites y burocracia para exportar de manera que agilice los procesos de comercio exterior; acompañar a las empresas a través de cursos, asesorías y capacitación y, sobre todo, voltear a ver a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Respecto a los mercados con potencial exportador, sugiere incursionar en Canadá y en la Unión Europea, principalmente en países como Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Islandia y Suiza, pero también en Japón, China, India, Vietnam, Malasia, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, sin descuidar la cercanía con América Latina.

GUÍA

Lo que debe saber antes de exportar

Los errores constantes

• Falta de conocimiento del mercado.

• Extrema diversificación de los mercados.

• Desconocimiento de la mecánica de exportación.

• Cálculo deficiente del precio de exportación.

• Falta de conocimiento de la contraparte.

• Incumplimiento en tiempos y cantidades de entrega.

• Impaciencia del exportador al no ver resultados inmediatos.

Fuente: ProMéxico

¿Cómo elegir un país?

• Utilice estadísticas arancelarias de exportación de México y estadísticas de importación de posibles mercados de interés de productos mexicanos.

• Investigue si su producto cuenta con preferencias arancelarias, en el marco de los tratados y acuerdos internacionales de comercio que tiene suscritos México.

• Analice la situación económica, política, social y geográfica, así como gustos y preferencias de la población de su mercado meta.

• Identifique la segmentación del mercado: nivel de ingresos, edades y hábitos de consumo.

• Conozca las exigencias y requisitos del país destino para su producto.

• Considere los canales de comercialización y distribución de su país destino.

• Compare quiénes son los competidores internos y externos, precios, características.

• Tome en cuenta las opciones de transporte y sus costos.

Ventajas al exportar

• Acceso a nuevos mercados.

• Desarrollo y crecimiento de su empresa al generar nuevos ingresos.

• Aprovechamiento de la capacidad de producción instalada.

• No se depende solamente del mercado local.

• Fortalecimiento de la competitividad de los productos en calidad y precio.

• Actualización tecnológica. Mejora de la imagen empresarial.

• Generación de empleos y de divisas para el país.

¿Qué documentación se requiere para exportar?

• Factura comercial.

• Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador).

• Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada de la operación y se entrega directamente al agente aduanal).

• Lista de empaque.

• Certificado de origen.

• Documento del transporte.

• Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias: certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos, entre otros.

Recomendaciones

1. Realizar una investigación detallada y exhaustiva para determinar el mercado a exportar: el Estado o provincia, el segmento, clientes potenciales y distribuidores. En esta etapa se debe estudiar si el país meta tiene un tratado comercial con México para no pagar aranceles.

2. Revisar el envase, empacado y embalaje del producto para valorar si coincide con las exigencias y requerimiento del mercado objetivo. Se debe cuidar que la etiqueta se imprima en el idioma del destino al que se exportará el producto.

3. Identificar y seleccionar los canales de distribución para llegar al consumidor final.

4. Identificar el medio de transporte que se utilizará dependiendo del volumen, precio y cantidad.

5. Revisar y cumplir los trámites de exportación que exige la aduana, así como todos los documentos de las diferencias dependencias, como puede ser Sagarpa, Senasica, Profepa, Cofepris o las normas de la Secretaría de Economía.

6. Asegurar las formas de pago y contratos, es decir, validar y respaldarse con bancos internacionales para la generación de pagos seguros, como puede ser una carta de crédito respaldada por un contrato internacional.

Fuente: Eduardo Castañeda, director general de EcConsultora.

