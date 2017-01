Recortar gastos, propuesta para antes de solicitar un crédito

Se deben considerar diversos factores en torno a las finanzas personales

CIUDAD DE MÉXICO (29/ENE/2017).- Antes de tramitar un crédito hay que considerar diversos factores en torno a las finanzas personales, como planificar un presupuesto de acuerdo con los gastos para no descapitalizar el pago mensual del mismo, por lo que lo mejor es contratar uno que no supere la capacidad de pago.



Así lo recomienda la Dirección de Depósitos de Scotiabank, al precisar que como otra opción está ahorrar ingresos de forma mensual, para lo cual se puede destinar lo usado en gastos hormiga, como son propinas, compras por impulso, café de máquina, chicles, entre otros productos.



De igual forma, llama a apoyarse de herramientas que hagan la vida más fácil, como los servicios financieros que, sin costo, separan de forma periódica y automática una cantidad de la cuenta transaccional o de nómina y lo destinan a algún instrumento de ahorro o inversión.



Indica que en caso de que la finalidad sea obtener un crédito hipotecario con la pareja, lo mejor es que junten sus ingresos para alcanzar un monto mayor.



Sin embargo, sugiere tener una tarjeta de crédito previa, la cual ayuda a construir el historial crediticio, por lo que si no se cuenta con una, se debe solicitar al banco o incluso adquirir alguna que sea para compras en línea.



Una vez obtenido el financiamiento, conmina a pagar de manera oportuna para evitar generar intereses, ya que el incumplimiento puede afectar el historial crediticio.