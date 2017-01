'Emprender en Jalisco'

El Instituto Jalisciense del Emprendedor brinda asesoría, fondos y contactos productivos

GUADALAJARA, JALISCO (28/ENE/2017).- Una de las grandes oportunidades y por la cual Jalisco se ha posicionado como un semillero de emprendedores y lo llaman el nuevo “Silicon Valley”, es que ha creado un instituto que atiende las necesidades de todos los que quieren crear o consolidar una idea de negocio. El Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM), atiende a la comunidad emprendedora, contando con aliados que fortalecen este sector como la Red de Apoyo al Emprendedor y que ha despertado gran inquietud, sobre todo en los jóvenes, mujeres y todos aquellos que buscan el crecimiento de sus negocios.

Siendo una iniciativa erradicar el desconocimiento de los fondos de gobierno para iniciar tu negocio y que los emprendedores de los 125 municipios del Estado de Jalisco tengan mejores oportunidades, encuentren en los gobiernos aliados estratégicos, pero sobre todo que la comunidad emprendedora siga creciendo, para así generar más competitividad y que los jóvenes se arriesguen a crear empresas.

El sector emprendedor es plural y multicolor, se extiende por todas las regiones de nuestro estado, no es propio de géneros, ni de clases sociales o ideologías, cada vez son más los jaliscienses que reconocen en ellos mismos su capacidad de creación y emprendimiento, mentes abiertas al desarrollo de herramientas y procesos útiles para toda la sociedad y es por ello que destacamos ser un lugar con oportunidades, un estado que consolida sueños, para después convertirlos en una realidad. Aunque los retos que se aproximan sean complejos, estoy seguro que la voluntad de crecimiento y la esperanza de ser un mejor país y estado prosperará. #JaliscoEmprende.

“Los negocios sociales son la estrategia adecuada para solucionar problemas locales”

“Hoy en día los negocios sociales comienzan a tomar una fuerza considerable en la sociedad, sin embargo debido a distintas problemáticas, enfrentan retos importantes en su aplicación y es menester de todos los jóvenes emprendedores voltear a ver este modelo, sus ventajas y animarse a replicarlo, como es menester del gobierno apoyar y alentar estas iniciativas, ya que es una solución muy interesante a los problemas locales, y así sentirnos orgullosos de lo que nosotros mismos podríamos lograr alentando y fortaleciendo este modelo económico”.

Ashley Iriany Quintanar Muñoz, participante Mar Adentro.

“Ya se ha demostrado que el sector empresarial es crucial para el desarrollo de cualquier comunidad no sólo por los empleos o el crecimiento económico que generan, sino porque las empresas comprometidas con la sociedad pueden interactuar directamente en la prevención y solución de problemas. Ganar dinero no está peleado con la asistencia social, algo bueno debe salir del intercambio de mentalidad, dónde las organizaciones civiles generen sus propios recursos y las empresas usen sus recursos a favor de la sociedad”.

Berenice Rosas Huerta, colaboradora Mar Adentro.

“La innovación social es posible”

Gemma Santana es una mujer apasionada por lo que hace, desde lo profesional hasta lo personal, aunque autodefinirse es complicado, pues constantemente considera que las personas se están buscando y encontrando, hay tres valores o ejes rectores en su vida que la han guiado, la empatía, la resiliencia y la paciencia.

“Hoy me considero un ser humano en una etapa de aprendizaje muy intenso y me encantaría seguir aprendiendo toda mi vida, estudiando y compartiendo lo que voy aprendiendo, pero sobre todo darle tiempo, que es lo más preciado que hay, a mis seres queridos y a la sociedad; eso es lo que creo que me define. Una actitud de servicio, de amor, de dedicación y de entrega por lo que hoy en día necesitamos todos los seres humanos”.

Desde los 15 años, Gemma supo que a sus 25 años quería independizarse, viajar por todo el mundo, llenarse de experiencias y aprendizajez y, ayudar a las personas; fue un año antes que cumplió ese sueño.

Dentro de su amplia trayectoria de más de 15 años participando en distintos momentos en los tres sectores, gubernamental, empresarial y de la sociedad civil, así como en el ecosistema de innovación e impacto social, Gemma conoció, trabajó y desarrolló uno de los términos que poco a poco ha ido ganando terreno en México, el emprendimiento social. Cuando estudiaba un diplomado de Inversión de Impacto, conoció a la co-fundadora del proyecto que actualmente les ha dado gratas experiencias, Transfo, Empresa Social, que busca generar y multiplicar impacto social y ambiental, a través de los Negocios Sociales.

Pero ¿qué son los negocios sociales? Este concepto suele confudirse con algunos otros dentro del ecosistema, pero es importante diferenciarlo.

“Los negocios sociales son las empresas sociales, y es utilizar el poder de los mercados para resolver una problemática social o ambiental. El empresario social es aquel que puede ver que hay un problema en la sociedad, social o ambiental, y sobre ese construye propuesta de solución que no dependa de donativos, que no dependa de recursos subsidiados, de ningún tipo, y que por sí solo tenga un modelo de negocio que resuelva esa necesidad”.

Gracias a su trabajo en sociedad civil, identificar un hueco en este ecosistema y entendieron que las asociaciones civiles sería un mercado fácil con quien trabajar, pues ya tienen la visión del problema, llevan trabajando ya mucho tiempo y, ya hay un capital social muy interesante, pero sobre todo ante un escenarios donde cada vez hay más asociaciones pero también, cada vez menos donativos y recursos, es entonces que Transfo busca apoyarlos para ser más autosustentables y aumentar su impacto.

En los 3 años que lleva Transfo, el impacto lo han logrado, como dice su fundadora, en llevar el mensaje que la innovación social es posible y que es esta la que puede cambiar la situación del país.

“Transfo ha impacto en empoderar a los empresarios sociales a que su modelo se replique más rápidamente posible, a que las asociaciones civiles empiecen a tener una nueva visión de gestión de recursos más sostenibles y que puedan acelerar su impacto y también en llevar a los jóvenes, porque hemos hecho conferencias y hemos tratado de llegar a ellos; llegar a los jóvenes a que su manera de manifestarse en lo que está pasando en el país, sea a través de una acción propositiva e innovadora”.

En total, han trabajado con 25 asociaciones en Jalisco, 2 organizaciones transformadas y 2 proyectos replicados. Pero más allá de los datos cuantitavos, lo que buscan es llevar el mensaje propositivo a la sociedad de que la innovación social es posible si nos involucramos, trabajándola, generando creatividad y resolviendo los problemas.

Mensaje a los Jóvenes -“Súmate a Mar Adentro”

“Hoy más que nunca tienen que involucrarse en asociaciones que los estén apoyando a ustedes, porque van a aprender, van a desarrollarse, van a involucrarse, van a empoderarse y van a entrar a un mundo que la misma escuela no te lo da. Un mundo de las actividades extracurriculares donde encuentras a gente igual de emprendedora que tú y que quiere salir adelante y ver un cambio en el país. Conozcan el rol que tienen, y véanse en 30 años para ver qué es lo que quieren, qué van a hacer”.

Gemma H. Santana Medina

CEO Transfo

Estudió Negocios Internacionales en la Universidad de Guadalajara, una Maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac del Norte y un grado de desarrollo sostenible por el Colegio de México. Empresaria social con Transfo y la Ecotienda.

Historias de éxito que trascienden

Grameen Bank

“Un banco diferente”

Pareciera que el círculo vicioso de nuestro sistema económico es imposible de romper, la gente de bajos recursos no tiene accesos a los créditos de los bancos, pero a la vez, no puede salir de esta condición de pobreza porque no cuenta con el capital para iniciar un negocio o con la solvencia necesaria para ser candidato a un crédito.

Es entonces que llega algo diferente que rompe con este esquema, con las ideas tradicionalistas y los paradigmas de los bancos. Sustentado en la confianza y las condiciones justas para ambas partes, el Grameen Bank fundado por Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006, pone al alcance de los más necesitados en Bangladesh, “los microcréditos”.

Por su constante innovación y emprendimiento, la revista Fortune nombró a Muhammad Yunus en marzo de 2012 como “uno de 12 emprendedores más grandes de nuestro tiempo”. Además es considerado pionero de los Negocios Sociales. La filosofía de esta institución bancaria, apoya la idea de que las buenas ideas y las habilidades en los negocios, no son exclusivas de un estrato social, y es una lástima que grandes ideas no puedan ser ejecutadas por falta de oportunidades.

Hasta el día de hoy, Grameen Bank ha logrado contagiar su idea y cuenta ya con un gran número de asociados que como su fundador menciona, eran un mercado olvidado por los grandes bancos pero que al sentirse apoyados y respaldados por esta institución, asumen el compromiso con mayor responsabilidad y se vuelven parte de esta institución.

Para leer…

Emprendedores Sociales de Bernard Kliksberg, es un libro que alienten el espíritu transformador y la pasión por el hacer que caracterizan al emprendurismo social, para que contribuyan a la construcción del bien común.

Para saber…

Según Carlos Heredia, investigador del CIDE, en México hay más de 40 mil empresas sociales.