Soberanía mexicana no está en negociación: Hacienda

''México no va a pagar en caso de que Estados Unidos decida continuar con la construcción de ese muro'', dice la subsecretaria Vanessa Rubio

CIUDAD DE MÉXICO (26/ENE/2017).- Al destacar que México informó a la Casa Blanca que el Presidente Enrique Peña no asistirá a la reunión con Donald Trump, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, reiteró que no pagaremos el muro y defenderemos la soberanía con determinación.

"México no va a pagar en caso de que Estados Unidos decida continuar con la construcción de ese muro; México defiende y seguirá defendiendo su soberanía con mucha determinación, con mucha decisión, porque la soberanía de México no está en negociación", puntualizó en conferencia de prensa.

Durante el informe de avance del paquete de prestaciones sociales para el blindaje de la economía familiar, reiteró la posición oficial del gobierno mexicano frente a las órdenes ejecutivas tomadas por el nuevo presidente en Estados Unidos, Donald Trump.

"El hubiera no existe y en materia de que México pudiera pagar ese muro, el hubiera existe menos; no se va a pagar y por lo tanto no se tiene un impacto en las finanzas públicas", expresó.

La funcionaria dijo que estamos viviendo tiempos nuevos y distintos no sólo para México sino para el mundo, por lo que hacía delante se tomarán decisiones firmes y oportunas sin prisas.

"Exigen los tiempos actuales, temple, madurez, reflexión y unión de todos los actores en el país para poder avanzar de acuerdo a las circunstancias", señaló.

Destacó que tenemos fundamentos macroeconómicos sanos y sólidos que es prioritario preservar, por lo que el gobierno Federal no escatimará en tomar más medidas de apoyo a la economía familiar de acuerdo con las facultades de las autoridades.