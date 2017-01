Sin fecha, exportación de aguacate jalisciense a EU

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- La exportación de aguacate jalisciense a Estados Unidos tendrá que esperar. Ignacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Jalisco (Apeajal), señaló que esperarán un "mejor momento" para retomar las negociaciones con aquel país e indicó que aún no hay fecha para consolidar el envío del producto.



Este miércoles, los productores sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) José Calzada Rovirosa y el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval.



"Vamos a estar trabajando de la mano con las autoridades federales y estatales para ver cuáles son los escenarios y cuáles sería el mejor momento para volver a plantear la firma del plan de trabajo y poder enviar los aguacates de Jalisco a Estados Unidos", indicó Ignacio Gómez.



El presidente de la Apeajal indicó que la firma del plan de trabajo no se consolidó porque las autoridades estadounidenses no estaban de acuerdo con el documento y que además la persona que lo suscribiría no se encontraba disponible.



"Son temas en los que se da la oportunidad, se fija la fecha y, si no se da en ese momento, se pospone hasta que se vuelvan a dar las condiciones", expresó el líder de los productores al agregar que el plan de trabajo está acorde a los requerimientos de Estados Unidos y que solamente falta la firma.



Pese al cambio de administración y el discurso en contra de México por parte del presidente Donald Trump, Gómez espera que la exportación del producto jalisciense se pueda concretar.



"Nosotros estamos seguros que el tema del aguacate, como ya se hizo en su momento con Michoacán, es que será de igual forma. Es una ampliación del programa que ya existe sólo a otra región", señaló.



"Confiamos en que la exportación de aguacate seguirá creciendo como ha sucedido en las últimas décadas. Se especula mucho con la llegada del señor Trump pero hay que esperar y seguir trabajando".

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS