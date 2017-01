Expertos prevén alza en tasas de interés en febrero

Se espera que el incremento generalizado sea de entre uno y dos puntos porcentuales en los créditos de la banca comercial

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- A diferencia del año pasado, cuando los créditos ofrecidos por las entidades financieras no sufrieron una subida de tasas, este año analistas del sector bancario y financiero anticipan un incremento generalizado, entre uno y dos puntos porcentuales, en las tasas de interés de los créditos de la banca comercial.

Gabriel Casillas, director de Análisis Económico en Grupo Financiero Banorte, explica que las tasas de interés bancarias se verán afectadas por el incremento que acordará el Banco de México, en la reunión de su Junta de Gobierno a celebrarse el próximo mes (9 de febrero), para aminorar la depreciación del tipo de cambio y las expectativas de inflación.

En sus diferentes modalidades, prevé que el crédito personal para consumo sea el que más eleve sus tasas (entre 2.5 y 4 puntos porcentuales).

“Todos los tipos de financiamiento se van a encarecer a causa del incremento en la tasa de referencia por parte de Banxico, provocando un efecto dominó en la banca comercial que llevará al alza las tasas, incluyendo el crédito hipotecario, automotriz y para empresas”, opina Joanna Guerrero Avilés, gerente comercial de LoanCo, quien calcula que la mayor afectación también estará en los créditos para empresas, pues la mayoría están contratados con tasas variables, a diferencia de los hipotecarios a tasa fija.

Los créditos más solicitados por los jaliscienses son los préstamos automotrices a cuatro años, seguidos por el crédito hipotecario a 20 años.

La proyección arroja que, a lo largo de este año, la tasa promedio del crédito hipotecario se mantendrá en 10.75%. Para el crédito automotriz será en 14%, a diferencia del año pasado cuando la tasa promedio fue de 10.46% y 12%, respectivamente.

De acuerdo con información de Banxico, el financiamiento de la banca comercial creció 10.1% en términos reales hasta noviembre de 2016: los bancos colocaron el último año 114 mil créditos con un valor de 120 mil millones de pesos. Sin embargo, Joanna Guerrero advierte que este año se observará un rezago en el financiamiento otorgado por la banca comercial, como consecuencia de la desconfianza generalizada del consumidor, provocada por la llegada del presidente Donald Trump y sus políticas proteccionistas. La consecuencia: “Se verá frenada la compra de autos y vivienda, pero en crédito hipotecario el nivel de tasa es aceptable, por lo que la expectativa es que los ciudadanos sigan comprando vivienda”.

Mientras tanto, tras el gasolinazo, el Inegi reportó ayer que la primera quincena de enero registró una inflación de 4.78%.

En una reunión con senadores y diputados del Partido Verde Ecologista de México, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que espera que la inflación se “diluya con el tiempo”.

Sin embargo, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens -quien estuvo ayer con un grupo de legisladores panistas, apuntó que la liberación del precio de las gasolinas tiene un efecto transitorio en la inflación, pero representa un avance para consolidar las finanzas públicas.

AUMENTO DE TASAS DE INTERÉS, UN "PALIATIVO"

El Banco de México (Banxico) no tendrá otra opción más que subir las tasas de interés como medida para contener la inflación.

Este aumento de las tasas podría ser apenas un paliativo para la inflación, en la opinión del coordinador de Modelística y Proyectos Económicos de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Eduardo Gilberto Loría Díaz de Guzmán.

“Va a ser estéril la elevación de las tasas de interés para combatir la inflación; es decir, la inflación que estamos teniendo ahorita es por costos, no por demanda, y otro tanto por inercia, por la elevación de los costos de lo que estamos observando, como en la gasolina”.

Aún así, aumentar las tasas de interés será una realidad y una medida necesaria en México, debido a varios factores.

Uno de éstos es el relacionado con Estados Unidos, pues se espera que sus tasas de interés pudieran subir hasta 50 puntos base 0.5, por lo que en México se tendría que esperar la misma situación, como mínimo, pues hasta podrían elevarse hasta un punto o 100 puntos base.

El segundo factor es para contener las presiones inflacionarias evidentes en el país, ante el aumento del salario mínimo y de los combustibles, con todo lo que acarrea ya en el país.

“Será un efecto en cascada y el mandato hacia el Banco Central es que controle la inflación y la mantenga baja. El tercer factor sería para contener la depreciación del tipo de cambio, que se está moviendo muy rápido, serían las razones por las cuales Banxico estaría subiendo las tasas de interés”.

De acuerdo con el analista, el Banco está conteniendo que el tipo de cambio se deprecie más, pero sería una de las pocas ganancias del incremento de las tasas de interés pues, con la medida, el mexicano verá mermada su economía al aumentar el endeudamiento neto de las familias y de las empresas, además de que los Gobiernos deberán pagar más por la deuda pública.

Uno de los efectos negativos que tendrá el alza de tasas será a nivel productivo, al desalentar el consumo financiado por préstamos bancarios, opina el especialista del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Eliseo Díaz González.

En el mismo tono, Joanna Guerrero Avilés, gerente comercial de la consultora LoanCo, prevé que la subida en las tasas de interés provocará una merma en el consumo: “Cuando la tasa de interés sube, los créditos bancarios también suben, provocando una baja en el consumo y una desaceleración económica”.

Por ejemplo, entre enero y noviembre de 2016 se vendieron cerca de 934 mil automóviles bajo un plan de crédito en México. De ese volumen, casi cuatro de cada 10 vehículos se comercializaron bajo un esquema con plazos de cinco y seis años, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Al tener un alza en las tasas de interés, se desalentará la compra en este sector, por lo que habrá que bajar la producción para equipararse a la demanda.

¿Qué es la inflación y cómo se crea?

Banxico destaca que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Uno de los factores que la crean son los aumentos de ciertos precios clave. Ocasiona que las personas puedan comprar menos con la misma cantidad de dinero. Una de las formas con las que los bancos centrales buscan controlarla es al fijar una tasa de interés de referencia que ejerza un efecto sobre el resto de las tasas de interés del mercado.

“La economía no está en crisis”

El país no se encuentra actualmente en una crisis económica, aun cuando la mayoría de la población perciba lo contrario, coinciden analistas de finanzas locales y nacionales. Incluso, reiteran que la economía seguirá creciendo en el 2017, aunque no al mismo ritmo que alcanzó el año pasado, el cual posiblemente cierre por encima del dos por ciento.

El problema es que, para el segundo semestre, es probable que la economía tenga un retroceso, aunque eso dependerá de lo que suceda con el mercado norteamericano y Donald Trump.

Los posibles incrementos en las tasas de interés y el alza en el combustible, por ejemplo, encarecerán el consumo de las personas, pero todavía México no está inmerso en una crisis, menciona el especialista del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Eliseo Díaz González.

“No estamos en una crisis económica todavía, la gente viene percibiendo eso porque hay muchos mensajes negativos, pero no estamos todavía en este problema. Lo que algunos están pronosticando es que va a continuar creciendo la economía, pero a menor medida”.

Coincide Gabriel Casillas, director de Análisis Económico en Grupo Financiero Banorte: “Nuestro pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto es de 1.1%, pero no estamos frente a una recesión; sin embargo, la incertidumbre de no saber qué hará Donald Trump, más que afectar las tasas, puede afectar las inversiones, el crédito o la actividad económica”.

Por su parte, el economista de la Universidad Panamericana (UP), Israel Macías, manifestó que cada familia tiene su propia perspectiva de la situación financiera, de acuerdo con sus ingresos, gastos y posibilidades.

Señala que es importante que la gente entienda que México no se encuentra en la misma situación que vivió en la crisis de la década de los noventa, aunque la economía en cada casa mermará de acuerdo con la situación familiar. Además, se prevé la creación de más empleos y la llegada de más inversión, aunque sí impactarán las medidas impuestas por Donald Trump y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No obstante, México no está en recesión.

“Una cosa que vale la pena decir es que la economía no está en crisis, la economía va a crecer este año, va a crecer poco, pero sí crecerá, todavía se espera que la economía crezca máximo 1%, esto sería la mitad de lo que creció en 2016, que fue del dos por ciento”.

Crece inflación

Los precios al consumidor presentaron en la primera quincena de enero de 2017 un aumento de 1.5% respecto a la última quincena de 2016, según el Inegi.

Variación porcentual en la primera quincena de enero en el comparativo 2008-2017

Año Porcentaje 2008: 0.27 2009: 0.15 2010: 0.75 2011: 0.17 2012: 0.32 2013: 0.15 2014: 0.68 2015: -0.19 2016: 0.03 2017: 1.51

Fuente: Índice Nacional de Precios al Consumidor.

GUÍA

Las cinco claves

1.- ¿Cuánto se prevé que suban las tasas de interés respecto a enero del año pasado?

Se prevé que las tasas de interés en el crédito hipotecario se mantengan en un promedio de 10.75%, lo que no es preocupante, ya que sigue estando en niveles bajos en comparación de tasas históricas.

En las tasas de crédito automotriz se prevé se mantenga una tasa promedio de 14%.

2.- ¿Cómo afectará el alza de tasas de interés para quienes ya tienen un crédito?

Para quienes tienen un crédito activo con tasa fija, el incremento no tendrá ningún impacto en su crédito; sin embargo, quienes tengan una tasa variable enfrentarán un aumento en el pago de los intereses.

Actualmente, la mayoría de los créditos de la banca comercial (crédito hipotecario y automotriz) se han contratado con tasas fijas. En el tema de créditos para empresas es donde el impacto será más fuerte porque la mayoría son con tasas variables.

3.- Algunos analistas sugieren que este año ya no se podrán conseguir hipotecas al 9%, ¿es cierto?

Efectivamente será así. Las tasas fijas serán desde 9.45%, pero con mayor porcentaje de enganche.

Algunos bancos que tenían las tasas de interés más bajas las están manteniendo, pero sólo para aquellos que paguen un mayor enganche, un mayor monto de crédito o para el segmento de banca premier.

4.- ¿Cuáles serán los efectos negativos que tendrá el alza de tasas a nivel productivo y de consumo? ¿Se desalentará la compra de autos o vivienda?

Cuando la tasa de interés sube, los créditos bancarios también, provocando una baja en el consumo y, finalmente, una desaceleración económica.

5.- ¿Cuándo empezarán a subir las tasas de interés de crédito?

Como traslado al incremento progresivo que ha tenido la tasa de referencia del Banco Central, el efecto será inmediato, pero de forma discrecional, para la Banca Comercial, incrementando así el costo de las tasas para el crédito hipotecario y automotriz, entre otros.

La expectativa para los créditos

Tipo de crédito Tasa promedio actual Expectativa de crecimiento en 2017 Crédito automotriz 12.50% 14% Crédito hipotecario 10.50% 10.75%

Fuente: consultora financiera LoanCo.

