Autoridades aceptan error en el envío de aguacate jalisciense a EU

La negativa podrá ser una represalia por no concretarse la importación de papa estadounidense

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, aceptó que “cuestiones administrativas” impidieron la exportación de aguacate jalisciense a Estados Unidos.

“La verdad es que no está concluido el proceso de la exportación de aguacate de Jalisco hacia los Estados Unidos y no pudieron pasar estos camiones”, señaló, y al ser cuestionado sobre si los productores conocían que el cargamento todavía no podía pasar, respondió: “No... La verdad es que asumíamos que estaban en orden, es una cuestión administrativa”.

Este fin de semana, Ignacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (Apeajal), señaló que, ante la falta de acuerdos para firmar el plan de trabajo, las 120 toneladas de aguacate que salieron hacia Estados Unidos habían sido redireccionadas a Canadá.

El miércoles, el cargamento del producto arribó a la frontera con Texas pero no se le permitió la entrada al país por la falta de dicho documento. Gómez afirmó que la problemática sucedió de último minuto y aseguró que ellos pensaban que ya estaba solventado.

Trascendió que supuestamente la cancelación de la firma del plan de trabajo habría sucedido como represalia del Gobierno estadounidense luego de que no se consolidó la importación de papa de aquel país a México, debido a un amparo promovido por productores mexicanos.

Calzada Rovirosa desmintió esa versión y aseguró que todo se trata de una cuestión administrativa pendiente en la agenda bilateral de ambos países.

“Siempre entre los países hay temas que están pendientes y sujetos una negociación o aprobación. No necesariamente es una represalia, aunque reconozco que es un tema pendiente que tenemos con ellos”, afirmó el funcionario.

Sí fue represalia, dice la Seder

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Héctor Padilla Gutiérrez, aseguró que la cancelación de la firma del plan de trabajo para exportar aguacate jalisciense fue una represalia por la congelación de un cargamento de papa de aquel país.

“Como el acuerdo era papa por aguacate, Estados Unidos dijo que si no entra mi papa no entra tú aguacate”.

Héctor Padilla descartó que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos estuviera vinculada con este conflicto, por lo que aseguró que las exportaciones de aguacate jalisciense están garantizadas.