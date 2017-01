Negociarán regreso de aguacate jalisciense a Estados Unidos

El titular de la Seder, Héctor Padilla descarta que la llegada de Trump estuviera vinculada con este conflicto

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- Tras el retorno de las primeras cien toneladas de aguacate jalisciense, que se pretendían enviar a Estados Unidos la semana pasada, autoridades estatales y federales buscarán negociaciones con el país vecino para exportar lo antes posible el producto.



El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Héctor Padilla, informó que el regreso de la producción se debió a un amparo interpuesto por productores mexicanos de papa, quienes se opusieron al ingreso de embarques estadounidenses de este mismo producto al país.



El funcionario explicó que el incumplimiento en el acuerdo para exportar aguacate a Estados Unidos a cambio de la importación de papa, originó la inmovilización de cinco camiones.



"Como el acuerdo era papa por aguacate, Estados Unidos dijo que si no entra mi papa no entra tú aguacate".



Héctor Padilla descartó que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos estuviera vinculada con este conflicto, por lo que aseguró que las exportaciones de aguacate jalisciense están garantizadas.



"No afecta las relaciones, es un momento incómodo en el que al gobierno de México le impide cumplir con un compromiso. Esto no tiene nada que ver con la llegada de Trump a la presidencia, es simplemente coincidencia", puntualizó.



Estos conflictos provocaron que dos de los cinco camiones cargados con más de 120 toneladas de aguacate regresaran a Ciudad Guzmán, uno más a Monterrey y los otros dos tuvieron la oportunidad de pasar a Canadá.



Anualmente, Jalisco exporta 60 mil toneladas de aguacate a diversas partes del mundo. Se estima que una vez que se solventen los problemas de exportación, el 20 por ciento de esta producción pueda enviarse a Estados Unidos.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, reiteró que Jalisco continuará reforzando la exportación a los otros 125 países a los que envía productos.



Ante la complicada relación económica que se pronostica con Estados Unidos, Jalisco fortalecerá los lazos comerciales este año con Alemania, Suecia, Hong Kong y China.



El año pasado, Jalisco tuvo un crecimiento en exportaciones de 6.6 por ciento, lo que representó 43 mil 538 millones de dólares. De esta cantidad, el 71 por ciento corresponde a exportaciones con Estados Unidos.



